Ferrari quiere borrar los siete años que no gana en su casa

Las multitudes de aficionados de Ferrari vestidos de rojo que llegan en tropel al circuito donde se correrá el Gran Premio de Italia ponen en evidencia un renovado aire de entusiasmo.

Han pasado siete largos y mayormente decepcionantes años desde que Ferrari se apuntó un triunfo en casa. Pero con el alemán Sebastian Vettel al frente de la tabla de posiciones del campeonato mundial antes de la carrera del fin de semana, y con la automotriz festejando su 70mo aniversario, es comprensible que las expectativas hayan aumentado para la escudería más famosa de la Fórmula Uno.

Ferrari muestra su parte emocional en Monza

“Es el Gran Premio de Italia y somos un equipo italiano”, declaró el director de equipo de Ferrari, Maurizio Arrivabene, el viernes. “Esta es la parte emocional”.

Sin embargo, la realidad es que Ferrari aún tiene mucho camino por recorrer rumbo a la clasificación del sábado.

Vettel y su compañero Kimi Raikkonen terminaron detrás de los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, en las dos sesiones de práctica del viernes en el circuito de alta velocidad de Monza, que favorece una mayor potencia de Mercedes.

“Nos están presionando y las expectativas son muy altas”, reconoció Arrivabene sobre los aficionados, conocidos como “tifosi” en italiano.

Monza no es para Ferrari

“Pese a ello, necesitamos ser modestos porque conocemos la naturaleza del auto de este año y sabemos que Monza no es realmente la mejor pista para nosotros”, agregó. “Pero dicho esto, nuestra actitud será humilde pero no de sumisión. Esto les prometo a nuestros tifosi”.

Si Hamilton logra su cuarta pole consecutiva en Monza, y la 69na de su carrera, romperá la marca de la Fórmula Uno que actualmente comparte con la leyenda de Ferrari Michael Schumacher.

Mientras que Schumacher, siete veces campeón de la F1, solía dominar en Monza y Ferrari posee la marca de la pista con 18 victorias, el último piloto del equipo rojo que triunfó aquí fue el español Fernando Alonso en 2010.

“Francamente, no estaba enterado de eso”, declaró Vettel sobre los siete años sin ganar en Italia. “Y en el equipo eso no es tema de conversación. Vamos para adelante, no hacia atrás”.

Pese a que tuvieron problemas en la sesión matutina del viernes, Vettel y Raikkonen lucieron mucho más competitivos por la tarde, colocándose a cuatro décimas de segundo detrás de Bottas, que tuvo el mejor tiempo.

Vettel, de Ferrari, encabeza el campeonato mundial de la F1 con siete puntos de ventaja sobre Hamilton, de Mercedes. El pronóstico del tiempo es de lluvia para la clasificación del sábado, con cielos despejados para la carrera del domingo.

AP