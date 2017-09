¡Feliz cumpleaños a Tommy Lee Jones, Oliver Stone y Carmen Maura!

Septiembre 15, 2017 - 6:30 am

Tommy Lee Jones nació el 15 de septiembre de 1946 en San Saba, Texas (Estados Unidos), fue criado en el seno de una familia acomodada, trabajó junto a su padre en los campos petrolíferos de Texas y cursó estudios en Harvard. Compartió cuarto en el campus con el ex vicepresidente Al Gore.

Aficionado al teatro, llegaría a Broadway alcanzado un Emmy por su interpretación en La canción del verdugo. Fue nominado al Oscar como mejor actor secundario por su papel de homosexual intrigante en JFK. Consiguió un Oscar en la misma categoría por su papel en El Fugitivo.

Su primera película como director fue The Good Old Boys en 1995, hecha para la televisión. En 2005 dirigió Los tres entierros de Melquiades Estrada, escrita por el guionista mexicano Guillermo Arriaga y protagonizada por el mismo Tommy Lee Jones, Barry Pepper y Julio Cedillo. En 2000 co-protagonizó con Clint Eastwood la película Space Cowboys. En 2010, aparece junto a Ben Affleck en el drama The Company Men. Jones también tuvo un papel en el filme Capitán América: The First Avenger. También ha dirigido, producido y co-protagonizado junto a Samuel L. Jackson una adaptación de The Sunset Limited.

En septiembre de 2008, Tommy Lee Jones, uno de los protagonistas de No es país para viejos, de los hermanos Coen, denunció a la Paramount por no pagarle el bonus que se le había prometido si la película funcionaba bien en taquilla. El filme, que consiguió el Oscar a la mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor secundario (Javier Bardem), recaudó 112 millones sólo en Estados Unidos por esas fechas.

Ha estado casado con Katherine Lardner y Kimberlea Cloughley con las que tuvo a sus hijos: Austin Leonard y Victoria Kafka.

Oliver Stone

Oliver Stone nació el 15 de septiembre de 1946 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos),

Hijo de un agente de bolsa en Wall Street, cursó estudios en la Trinity School en 1957 y posteriormente en Yale, aunque los abandonó en 1965.

Trabajó en la marina mercante, lo que le condujo hasta México, donde pretendió instalarse para escribir. En 1967 se alistó en el ejército como voluntario. Luchó en la guerra de Vietnam, fue herido y recibió la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura por su servicio en la guerra. En 1968 entra en la Universidad de Nueva York donde estudió cine bajo la dirección de Martin Scorsese.

Se inició en el mundo del cine como guionista de películas de mucho éxito: El expreso de medianoche (Alan Parker),Scarface (Brian De Palma), Conan el bárbaro (John Milius) o Manhattan Sur (Michael Cimino). En 1973 dirigió un film de terror llamado Seizure, estrenado el año siguiente.

Se traslada a Hollywood en 1976 y fue invitado a adaptar Midnight Express, por lo que ganó su primer Premio de la Academia, por Mejor Guión Adaptado aunque su consagración como cineasta llegó con Platoon, que logró varios Oscar en 1986, entre ellos los de mejor película mejor director. Después dirige Wall Street, por el cual Michael Douglas ganó un premio de la Academia como Mejor Actor. En 1988, realiza Talk Radio, basado en una obra teatral escrita por Eric Bogosian. Un año después rueda Born in the Fourth of July, el cual le reportó su segundo premio Oscar como Mejor Director.

En 1991, filmó The Doors, sobre uno de las más populares bandas de los sesentas y los setentas. Con JFK, trata del asesinato del presidente John F. Kennedy intentando dar una hipótesis alternativa a la de la Comisión Warren acerca de un solo asesino. Ganó un Globo de Oro como Mejor Director. En 1993, retorna al tema de Vietnam con Heaven and Earth, el cual seria su primer film protagonizado por una mujer, y en 1994 estrena Natural Born Killers, que recibió muchas críticas por su extrema violencia.

En 1995, vuelve al drama político con Nixon, otra mirada controvertida a la historia política norteamericana. En 1997, adapta la novela Stray Dogs en la película U Turn. En 2004 dirigió Alexander, sobre Alejandro Magno, protagonizada por Colin Farrell. En 2006 dirige World Trade Center.

Stone presentó su documental ‘Persona non grata’, en el que ahonda las dificultades y ansias de paz en el conflicto entre palestinos e israelíes. en la edición 60 del Festival de Venecia para mostrar su trabajo que grabó en marzo de 2002. En 2003 realiza ‘Comandante’, un documental sobre el dictador cubano Fidel Castro, y en 2004 la segunda cinta sobre el mismo personaje titulada ‘Looking for Castro’ (‘Buscando a Castro’). En 2008 dirige un biopic sobre George W. Bush, titulado “W”.

Carmen Maura

Nació el 15 de septiembre de 1945 en Madrid siendo bisnieta de Bartolomé Maura y Montaner, hermano del político Antonio Maura. Hija del oftalmólogo Salvador García Santa Cruz, y de Carmen Maura Arenzana, nieta de los condes de Fuente Nueva de Arenzana.

Se graduó en Letras Francesas por el Instituto Católico de París con sede en Madrid. En 1966 se casó con el abogado Francisco Forteza Pujol con el que tuvo dos hijos.

Comienza a participar en pequeños grupos de teatro en los años setenta y actúa en funciones de café teatro y en algunos dramáticos de televisión. Debutó en el mundo del cine con Las gatas tienen frío (1969), a la que seguirían más de una docena de películas en la década de los setenta. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, primer largometraje de Pedro Almodóvar(1980) marca también el comienzo de su colaboración con el director que continuó en películas como Entre tinieblas, 1983; ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, 1984; Matador, 1985; La ley del deseo, 1986) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987), por la que obtuvo el premio Europa a la Mejor Actriz.

En los 90 siguió trabajando con mucho éxito apareciendo en películas como ¡Ay, Carmela! deCarlos Saura, junto a Andrés Pajares y Gabino Diego. En Francia, llegó a ser candidata en losPremios César como mejor actriz de reparto por la película La alegría está en el campo y fue condecorada con el título de caballero de honor de las artes y las letras de Francia. Además trabajó en Italia, Inglaterra, Chile y Argentina.

En España rueda Sombras en una batalla de Mario Camus (1993) y Lisboa de Antonio Hernández (1999), por las que fue nominada al Goya como actriz protagonista. Álex de la Iglesiale dirige en La comunidad en el año 2000. por la que recibió su tercer Goya, la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián, el fotogramas de plata, el premio de la Unión de actores y el premio como mejor Protagonista de Cine en la gala de entrega del X Aniversario Premios Unión de Actores, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid en marzo de 2001.

En 2005, vuelve a trabajar con Pedro Almodóvar y rueda ‘Volver’, que protagoniza junto aPenélope Cruz. En 2009 participa en Tetro, de Francis Ford Coppola. Después aparece en Les Femmes du 6e étage (2010), película por la que recibió un Premio César como actriz secundaria, siguió con Chicas (2010) y Sofía y el terco (2012).

En televisión trabaja en la serie Las chicas de oro, y Una carta para Evita (2012).

El 22 de septiembre de 2013, la actriz recibió en San Sebastián el Premio Donostia, coincidiendo con la presentación de Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia.

Varias Fuentes