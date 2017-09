Falta de aditivos para procesar gasolina genera “situación delicada” en Táchira

septiembre 25, 2017 - 3:06 pm

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, señaló que sólo entre 30 y 35 gandolas de combustible están ingresando diariamente a la entidad andina. Aseveró que esta situación se debe a la falta de aditivos para procesar el rubro.

Explicó que para poder cubrir la demanda de combustible, la región requiere entre 75 y 80 gandolas diarias.

“Hemos sido muy insistentes para que lleguen esas gandolas al Táchira, me han dicho que es un problema nacional porque no hay aditivos para la gasolina de 91 octanos que son comprados en el extranjero. Esperemos resolver el problema pero queremos decirle a las personas la verdad, nos han llegado entre 20 y 35 gandolas. Hay que hacer el uso racional del combustible, un combustible que es regalado”.

El gobernador aseguró que no tiene autorización por parte de Pdvsa para decir cuándo se solventará dicho problema, pero destacó que espera “que esto esté rápidamente resuelto”.

“La situación está bastante delicada hasta que lleguen los aditivos especiales para reformular gasolina de 91 y de 95”.

Explicó que el contrabando de extracción hacia Colombia continúa, e informó que 125 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran detenidos y 79 de la policía regional, destituidos por incurrir en el delito.

Globovisión