Murió el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner

septiembre 27, 2017 - 11:45 pm

Durante la noche de este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Hugh M. Hefner, fundador de la polémica e histórica revista Playboy.

Con 91 años de edad, Hefner construyó un imperio del sexo por medio de la provocativa revista, símbolo de la revolución sexual que tuvo inicio en la década de 1950.

Nació en Chicago (EEUU) el 9 de abril de 1926 y estudió psicología en la Universidad de Ilinois. Tenía 27 años cuando decidió crear Playboy, en donde su primera edición tuvo como imagen a un conejo dibujado por Arv Miller y contó con fotografías de Marilyn Monroe desnuda, imágenes adquiridas por Hefner antes de que la actriz se volviera en un ícono sexual.

Playboy tuvo éxito inmediato en el mercado masculino, y posteriormente femenino, pues Hefner se encargó de convertir a la publicación en pionera en el erotismo gráfico. Aunque la fama del polémico editor llegó en la década de los 60, cuando lanza “Playboy Penthouse” en la televisión en donde tenía invitados de lujo como; Ella Fitzgerald, Lenny Bruce y demás personas públicos.

Se casó en tres ocasiones, la primera con Mildred Williams (1949 -1959), luego con Kimberly Conrad (1989 -2009) y Crystal Harris (2012 ), quien ahora es su viuda. Tuvo cuatro hijos; Christie, David, Marston y Cooper.

En 2010 Hefner volvió a la palestra pública de la mano del realitty “The girls next door” en donde mostraba cómo era su vida junto a sus tres novias dentro de la Mansión Playboy en Los Angeles, California.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017