Estas son algunas herramientas para ahorrar la batería de tu celular

Septiembre 14, 2017 - 9:07 am

Los desarrolladores tienen aún poco margen para intervenir sobre el consumo de energía de las aplicaciones o sitios web que diseñan. Por esta razón los investigadores de la Universidad de Texas en Austin (EEUU) han creado un nuevo marco de programación de código abierto que permite el desarrollo de sitios más eficientes.

Como sabemos la tecnología móvil no parece ir de la mano con la duración de las baterías, este sigue siendo el punto débil de estos dispositivos. En muchas ocasiones no basta con minimizar su consumo, pues son las propias aplicaciones instaladas las que agotan la energía incluso estando en segundo plano. A veces es un problema de diseño, pero no siempre la solución está en manos del desarrollador.

En busca de medidas de ahorro, investigadores de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han desarrollado un nuevo marco de programación de código abierto que facilitaría la creación de sitios web más eficientes, permitiendo a los usuarios un ahorro considerable de la energía de la batería durante la navegación en dispositivos móviles.

Se trata de un conjunto de extensiones al lenguaje de programación que han denominado GreenWeb, las cuales aportarán mayor flexibilidad y control que nunca a los desarrolladores sobre el consumo de energía de un sitio web.

La investigación, disponible para el público en general en WattWiseWeb, supone un paso importante hacia la consecución de un modelo de computación móvil eficiente energéticamente.

Frente a los estándares actuales, que apenas permiten la intervención sobre el consumo de energía del dispositivo, los resultados de las pruebas realizadas con herramientas GreenWeb han arrojado resultados bastante satisfactorios. Según detalla la universidad en un comunicado, aplicando las extensiones en Google Chrome consiguieron un ahorro de energía del 30 al 66 por ciento sobre el modo por defecto de Android.

Teniendo en cuenta que los usuarios de dispositivos móviles consumen casi dos tercios de la batería navegando por la web, el ahorro se podría traducir en una extensión de su vida útil del 20 al 40 por ciento, añadiendo en consecuencia unas cuantas horas extra.

La clave de las herramientas GreenWeb consiste en conducir de manera más eficiente el motor de navegador web o motor de renderizado, para ahorrar energía del procesador sin sacrificar la experiencia del usuario. Las extensiones de lenguaje, implementadas como reglas de estilo CSS, permiten a los desarrolladores hacer sugerencias al navegador, lo que a su vez deriva en un considerable ahorra de energía cuando no es necesaria una potencia de cálculo excesiva.

Noticias 24