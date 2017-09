septiembre 19, 2017 - 9:07 am

“¿Sería tan amable de responderme?”, “¿Por qué le tuve que depositar a otro nombre?”, “Mi mamá necesita la medicina urgente”, “Atiéndame por favor”, “Bueno, como no me responde, le deposité y no veo las medicinas, entiendo que es una estafa”. Los mensajes iban y venían, pero Ana María Sánchez nunca recibió respuesta después de haber depositado 73.950 bolívares por una caja de Xarelto (anticoagulante), tras publicar desesperada un Servicio Público en Noticia al Día.

Este diario se ha caracterizado por colaborar con la población en la publicación de servicios de personas necesitadas de información o donación de medicinas. Sin embargo, la crueldad no tiene límites y más de uno ha sido “pescado” por estafadores de oficio que no se detienen ni cuando de una emergencia de salud se trata.

A tan solo una hora de publicada la información sobre la necesidad del medicamento en Noticia al Día, Ana María fue contacta por un hombre que se hizo llamar Juan Carlos. Le aseguró que él tenía la medicina, pero que la estaba vendiendo y vivía en Puerto Ordaz.

La zuliana, desesperada porque no conseguía el medicamento que usa su madre, de 78 años y con arritmia cardíaca , depositó a la cuenta que el hombre le dijo: “Era a nombre de un señor llamado Luis Alcides Negrin Rivero, con cédula de identidad 4.055.841. La conversación con Juan Carlos fue fluida. Él aseguró trabajar en un local de expendio de medicinas y me afirmó que apenas se hiciera efectivo el depósito me mandaría por una compañía de envíos el paquete con la medicina. Pero pasaron dos días y nada ocurrió”. relata. “Es algo que se escapa de mis manos. Mi esposa no se pudo comunicar con la compañía. Mañana hago el envío”, le dijo. Pero el envío nunca llegó y Ana María fue bloqueada del whatsApp.

“Me sentí muy mal. Yo le envié el capture de la transacción y perdí el dinero y lo peor es que mi mamá necesitaba urgente esa medicina. El señor me inspiró confianza. Y hago la denuncia porque no quiero que vuelva a estafar a nadie. Lo investigué por internet y sé que tiene 66 años, pero carece de corazón. Estábamos angustiados porque a mi mamá se le podían hacer coágulos en el cerebro. Finalmente encontramos la medicina con otra persona en 120 mil bolívares y, tristemente, luego supimos de una farmacia donde la había en Bs. 3.500”, relata la afectada.

Ana María no es la única, a Karla Azuaje, de 36 años le ocurrió lo mismo con un Servicio Público para un clonazepam (antiansiolítico). “Me llamaron de Margarita, que tenía que depositar 22 mil bolívares en una cuenta. Me pareció sospechoso y no lo hice. Luego me llamó una señora me dijo que lo iba a donar, pero el día que lo iba a buscar me dijo solo me lo daría a cambio de una compra de comida. Algunas son personas que trabajan en farmacias y extraen las medicinas de allí para después hacer negocios y en muchas casos quedarse con el dinero y nunca entregar nada. Por eso no confié en la persona que me llamó de Margarita, porque he escuchado muchos cuentos sobre depósitos que no quedan en nada”, contó.

Otro caso fue el de Karelis Chacín, quien tiene un niño de siete años con leucemia y requería un tratamiento en el que cada medicamento costaba 30 mil bolívares y ella no tenía los recursos. La llamaron de El Tigre y le dijeron que le dejaban las medicinas en Bs. 7.000. La madre no tenía absolutamente nada, pero buscó aquí y allá para comprarla más económica. Sin embargo, después del depósito no volvió a saber de la persona que la contacto. A otro paciente también lo llamaron: “Le dije al señor que yo tenía familia en El Tigue. Un primo podía pasar buscando el medicamento. Pero no, insistió en que todo sería a través de transferencias y eso no me generó confianza”, indicó el afectado.

Son muchos los casos como estos y resulta lamentable porque las personas publican su necesidad apelando a la buena fe de la gente, pero se encuentran con este tipo de estafas que no tienen perdón de Dios.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día