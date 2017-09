Esta señora tiene casi 70 años y triunfa como modelo: Maye Musk tiene 10 nietos y un “trencito de enamoraos”

Septiembre 11, 2017 - 4:54 pm

Maye Musk, la abuela que a los 69 años alcanza la gloria en el modelajeCon 10 nietos, esta mujer brilló el viernes en las pasarelas de Nueva York. Asegura que el público y los diseñadores cada vez están más entusiasmados cuando una “modelo vieja” aparece desfilando.

Saborear la consagración profesional a los 69 años no es algo común, sobre todo en el mundo del modelaje. Sin embargo Maye Musk, madre del famoso presidente de Tesla, Elon Musk, tiene desde hace dos años un increíble éxito. ¿Cómo le llegó la fama a esta mujer de luminoso cabello blanco, con acento sudafricano, que ríe sin tapujos y sonríe más aún, y que desfiló como una reina en medio de jóvenes modelos el viernes en la Semana de la Moda de Nueva York?

Maye contó que desde los 15 años, cuando vivía en Sudáfrica -donde se habían mudado sus padres canadienses-, trabajó como modelo de manera anónima, al tiempo que ejercía su oficio de dietista, sin que le llegara el reconocimiento en la pasarela. Tuvo tres hijos con el ingeniero Errol Musk, del cual se separó tras nueve años de casados: Elon, el mayor, su hermano Kimbal y su hermana Tosca.

Vino luego una vida como madre divorciada que no siempre fue fácil. Tras varios años, Maye regresó a Canadá, y se encontró con Elon, quien había partido allá al terminar sus estudios. Maye cuenta cómo vivió con sus tres hijos adolescentes en un complejo de edificios en Toronto. “Me teñía yo misma el cabello, no tenía cómo pagar para que me lo hicieran (…) Ni soñaba con salir para tomar una copa o cenar afuera porque no podía pagarlo”, dice.

Pero “siempre trabajé”, subraya con orgullo. “Había grandes afiches de mí en Times Square, para (la aerolínea) Virgin o para Target, pero nadie sabía quién era, mi nombre no era conocido”.

¿Es la notoriedad de su hijo Elon, considerado uno de los empresarios más visionarios de esta era, la razón del despegue de su carrera; de su contrato reciente por parte de la gran agencia de modelos IMG, de sus nuevos contratos con prestigiosas revistas o con marcas que cultivan celebridades como Rag & Bone?

Su encargado de prensa pidió que no se le hiciera la pregunta, ya que Maye no la respondería. Kyeong Ji, organizadora del desfile de jóvenes diseñadores coreanos del cual Maye fue la estrella el viernes, asegura que “por supuesto que su nombre ayuda”, pero que “no fue contratada por eso”. “Su belleza es diferente, muy fuerte y noble (…) Tiene una sonrisa tan ostensible, graciosa, una belleza trascendente y la inteligencia… ¡Tiene todo!”, asegura.

El Mercurio-Chile