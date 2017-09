Esposa de Pepe Mujica asume como vicepresidenta de Uruguay

Septiembre 13, 2017 - 2:12 pm

La exprimera dama y exguerrillera Lucía Topolansky, de 72 años de edad, esposa del expresidente José “Pepe” Mujica, asumió este miércoles el cargo de vicepresidenta en Uruguay, tras la renuncia de Raúl Sendic el sábado.

La escueta declaración de renuncia de Sendic, que dejó su puesto en medio de un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales cuando presidía la petrolera estatal Ancap y por presentarse con un título académico que no posee, fue aprobada por los 123 legisladores presentes en el recinto del Palacio Legislativo.

Luego de la votación a mano alzada, “pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores Lucía Topolansky”, leyó la senadora Mónica Xavier, del gobernante Frente Amplio, quien presidió la sesión que duró unos cinco minutos.

La lectura supone la asunción automática de Topolansky como vicepresidenta al quedar en sus manos el nexo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

Topolansky, esposa del expresidente Mujica (2010-2015), integra la agrupación más votada del partido más votado en las últimas elecciones dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, y eso la puso ahora como primera en la línea de sucesión presidencial.

Mujica, titular de ese grupo, no puede ejercer la vicepresidencia porque la Constitución de Uruguay impide que un exmandatario vuelva a ocupar la primera magistratura antes de pasados cinco años de abandonar el cargo.

La exguerrillera que integró en su juventud el Movimiento de Liberación Nacional MLN-Tupamaros, estuvo presa durante 13 años desde poco antes del golpe de Estado de 1973. Es la primera mujer en ocupar la vicepresidencia en Uruguay.

“Situación difícil”

El primer acto de Topolansky en su nuevo cargo será presidir una sesión del Senado que autorizará un viaje del presidente Tabaré Vázquez a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Precisamente, durante la ausencia del mandatario, lo reemplazará al frente de la Presidencia de la República, un lugar que ocupó brevemente durante la gestión de su esposo por viajes de presidente y vicepresidente al mismo tiempo.

En declaraciones al diario El Observador, señaló que su primer objetivo será “apretar un poco el acelerador” en el Parlamento “y sacar un montón de leyes” adelante.

Topolansky, que el 25 de septiembre cumplirá 73 años, no oculta su tristeza por la situación de Sendic, hijo de uno de los fundadores y referente principal de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional MLN Tupamaros, que integró en su juventud.

Sendic era ahijado político para el matrimonio Mujica-Topolansky y dejó su cargo señalado por su partido de haber tenido “un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”.

En declaraciones a Radio El Espectador, la exprimera dama mostró su consternación por el episodio de Sendic, que deberá enfrentar ahora varias causas judiciales.

“Es difícil la situación para mí. Ingresar a una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esta circunstancia… no es nada lindo”, dijo, visiblemente afectada.

Topolansky llegó a declarar que vio el diploma de Sendic, lo cual le ha valido múltiples críticas, en especial en las últimas horas.

El presidente Vázquez, quien llegó al poder por segunda vez en una fórmula junto a Sendic en las elecciones de 2014 y asumió en marzo de 2015 por cinco años, elogió a Topolansky -mucho más a la izquierda que él en la coalición de gobierno- y señaló que es una “profunda conocedora del sistema político (y) profunda conocedora de la realidad del país”.

Opositor cree que con Topolansky habrá un “funcionamiento fluido”

El senador uruguayo del opositor Partido Independiente Pablo Mieres dijo que con Topolansky “va a haber un funcionamiento fluido”.

Mieres indicó que a pesar de las diferencias políticas “hay una buena relación entre ella (Topolansky), todos los miembros del Senado y la Asamblea General” por lo que cree que “va a haber un funcionamiento fluido”, señaló Efe.

Mieres señaló que “es un día triste” ya que es la primera vez que un vicepresidente renuncia “por motivos que tienen que ver con su directa responsabilidad” y que “no es para dejar contento a nadie”.

“Hoy es un día de luto”, dice senador

El senador uruguayo del opositor Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry dijo que “hoy es un día de luto”, en relación a la renuncia del vicepresidente Sendic.

Bordaberry criticó duramente la actitud del presidente Vázquez y del senador Mujica, quienes afirmaron que la actitud de Sendic es “noble y valiente”.

Para el líder del PC, noble y valiente “no es usar la tarjeta de crédito de los uruguayos para beneficio personal”, y agregó que tampoco lo es “hacer un agujero de 800 millones de dólares en la petrolera estatal, Ancap”, en relación al supuesto uso indebido que Sendic hizo del dinero público de esa compañía cuando estuvo a su mando, hecho que acabó propiciando su renuncia.

Para Bordaberry, Vázquez no puede decir que Sendic es “noble y valiente” cuando el Triubunal de Desciplina de la coalición oficialista Frente Amplio (FA) “en forma concluyente dijo que había procedido mal” en el uso de esa tarjeta corporativa.

“Es bueno que renuncie y es bueno que enfrente a la Justicia, lo que no es noble y valiente es todo lo que ha hecho, el agujero de 800 millones de dólares, además del uso de la tarjeta de crédito. No puede ser que se enaltezca esto, es muy triste que haya pasado”, expresó.

Consultado sobre si habló con Sendic o pensaba hacerlo respondió: “No, y no voy a hablar, no lo siento, no soy un falso y no soy amigo de Sendic, fuimos compañeros de trabajo acá y nada mas”.

AFP