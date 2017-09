España vuelve a ganar en el Eurobásket y Gasol es el máximo anotador histórico de la competencia

Septiembre 7, 2017 - 3:29 pm

España cerró la primera fase del Eurobásket con una sólida victoria ante Hungría (87-64), este jueves en Cluj (Rumanía), en un partido en el que Pau Gasol se convirtió en el máximo anotador histórico de la competición al superar al francés Tony Parker, su compañero en San Antonio Spurs.

España camino a revalidar

España, que ya había asegurado el primer puesto del grupo C tras ganar a Croacia el martes, volvió a demostrar que está en condiciones de revalidar el título que logró hace dos años en Lille. A partir de octavos de final la competición se disputa en Estambul.

Destacaron Sergio Rodríguez, con 15 puntos y 7 asistencias, y el pívot de los Knicks Willy Hernángomez, pero por encima de todos la leyenda Pau Gasol, que se fue hasta los 20 para superar a Tony Parker en la clasificación histórica de anotadores (ahora 1.111 por 1.104 del francés).

Solo tardó ocho minutos Pau Gasol en poner el marcador 33-18 con un triple y alcanzar los 14 puntos que le hacían falta para superar a Parker. Entonces el ‘speaker’ del pabellón anunció el hito y los pocos espectadores presentes en el Polyvalent Hall aplaudieron la marca, a lo que el pívot español respondió con una discreta sonrisa.

“Gracias a toda la gente que me rodea y que me cuida. A los que han hecho que llegue hasta aquí. Son unos cuantos años jugando a buen nivel y eso es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico. Sin ellos no hubiera podido llegar a esa cifra”, declaró el jugador catalán al término del partido.

Adiós a Abrines de España

Si el récord de Pau Gasol fue la cara, la cruz fue la confirmación de la despedida del equipo de Álex Abrines, que se golpeó en el primer partido ante Montenegro y que, vetado por Oklahoma City Thunder según la prensa española, no puede jugar más en este torneo. El seleccionador, Sergio Scariolo, le envió un mensaje de despedida después de la victoria sobre los húngaros.

“Quiero manifestar mi tristeza por la despedida de Álex, quien iba a ser el escolta titular. Es un palo para el equipo que ya hemos digerido estos días. Solo quiero expresarle toda mi solidaridad y cariño”, dijo el italiano.

“Es el día para felicitar a Pau. Lo que ha conseguido es un hito histórico, merecido. Su capacidad para hacer mejores a sus compañeros y equipos es clave, porque sin esa cualidad los resultados no serían los mismos”, afirmó respecto al logro de Gasol.

El partido no tuvo excesiva historia. Consciente de su inferioridad, Hungría reservó a su estrella Adam Hanga, para que llegue descansado a la segunda fase.

España marcó diferencias pronto y Hungría hizo lo que pudo, aunque aprovechó la relajación de la vigente campeona para acercarse en el marcador con gran acierto desde el triple al inicio del último cuarto.

Sergio Rodríguez, brillante en la definición y en el reparto del juego, puso fin a la intriga.

España, que de esta forma completa la primera fase del Europeo con un pleno de cinco victorias, jugará ahora con Letonia o Turquía en octavos de final.

AFP