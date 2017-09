Enrique Márquez: El Gobierno debe dejar la confrontación de micrófonos en el proceso de negociación

septiembre 18, 2017 - 6:06 pm

El partido Un Nuevo Tiempo advierte que el gobierno de Nicolás Maduro pretende sacar ventajas al tratar de malponer a la oposición ante la opinión pública, con el firme propósito de obtener réditos electorales, por lo que aboga por que el proceso de negociación aterrice, llama a suspender los ataques a través de los micrófonos y clama porque se incluyan temas fundamentales como la crisis económica, social e inflacionaria del país.

Así lo señaló en rueda de prensa el Presidente Ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Enrique Márquez, quien agregó que en este momento hay una confrontación de micrófonos en la negociación, que considera que debe ser suspendida de inmediato, para que se pueda avanzar con seriedad y claridad en este proceso, por el futuro del país.

“Nosotros creemos que podemos llegar a un punto de entendimiento para que Venezuela puedan avanzar, basado en cuatro aspectos básicos: El cronograma electoral, la libertad de los presos políticos, el canal humanitario, con el abatimiento de la inflación y la recuperación de la institucionalidad y el hilo constitucional a través del respeto a la Asamblea Nacional, puntos que consideramos, no solo en UNT sino en la Mesa de la Unidad, como claves en las negociaciones”.

Insistió Márquez que el gobierno debe suspender la confrontación a través de los micrófonos para sacar rédito electoral, desacreditando a la oposición por su intervención al diálogo y que la oposición debe hablarle claro y preciso al país. “Aquí no hay nada que ocultar y debemos aclarar que la MUD se suscribe a los cuatro punto de negociación y no hay otros. El gobierno puede colocar otros aspectos, eso no significa que la oposición los acepte. La negociación lo que busca es institucionalizar a Venezuela, rescatar el hilo constitucional y que haya elecciones pronto para presidente de la República”.

Justificó las críticas que le han hecho a la oposición en el sentido que deben ser muchos más claros con el país. Que efectivamente se ha iniciado un proceso de conversaciones, en el cual UNT tiene esperanzas, para que haya una solución pacífica frente a la crisis del país.

“UNT tiene esperanzas en el proceso de conversaciones que dependerá de la posición del gobierno, quien debe dejar de estar manipulando si es verdad que quiere una negociación seria. Tenemos que hacer un ejercicio de tolerancia en un proceso de diálogo. Es necesario ser muy precisos en los temas, de lo contrario la opinión pública se puede hacer una imagen inadecuada de lo que se está haciendo”.

Agregó que el gobierno no tiene otra alternativa que negociar con el país, para otorgar la elección presidencial el año que viene, porque es importante el cambio político en Venezuela. Sostiene que este proceso de negociaciones ha comenzado con buen pie, porque es auspiciado por el gobierno de República Dominaca y acompañado por 6 países, de los cuales la oposición ha puesto tres: México, Chile y Paraguay y por parte del gobierno tiene a Bolivia, Nicaragua y un tercero.

“Además este proceso está respaldado por la ONU y por Estados Unidos. De manera que hay dos niveles de garantías: La Comunidad Internacional que respetamos y queremos que se conviertan en garantes de este proceso y la garantía del referéndum popular, porque lo que acordemos y se haga público que sea bendecido por el pueblo, para que luego el gobierno no pueda echarse para atrás”.

La Política inflacionaria del gobierno es intencional

Aseguró el diputado Márquez que la política inflacionaria del gobierno es intencional, porque en vez de apretarse el cinturón, cuando comenzaron a escasear los ingresos por la baja de los precios del petróleo, siguió su política de gastos y recurrió al financiamiento a través del Banco Central de Venezuela con dinero inorgánico.

“El BCV financia todo el agujero fiscal con dinero inorgánico, generando la mayor inflación del mundo. Esto es un crimen, una violación de los derechos del pueblo que el gobierno está generando intencionalmente para mantener sus gastos, en lugar de recortarlos y evitar generar inflación en Venezuela. Por eso consideramos que esta es una política deliberada del gobierno”. Insistió Márquez”.

Recordó que la canasta alimentaria alcanzó en junio de 2016 465 mil bolívares y en junio del 2017 se ubicó en más de 2 millones de bolívares, es decir se multiplicó por cuatro en un año. “Ni con tres sueldo, ni que trabaje toda la familia es posible mantener una casa en nuestro país. Este incremento de la canasta alimentaria es culpa del gobierno que ha permitido el crecimiento inflacionario para continuar con sus propios gastos.”

En este sentido destacó que el partido UNT propone y exige al gobierno atacar la inflación tomando algunas medidas inmediatas, que las llevaran a la mesa de negociación, que se deben poner en práctica con carácter de urgencia. Como reducir y sincerar el gasto público. “Se deben eliminar los gastos dispendiosos para focalizarse en necesidades prioritarias, que se gaste solo lo que entra por impuestos: IVA, Impuesto Sobre la Renta, que ese sea el techo para que los venezolanos puedan vivir tranquilos”.

Por último agregó que se le debe dar la autonomía al Banco Central de Venezuela e impedir que siga siendo la oficina monetaria del gobierno y cumpla con su función constitucional de defender la moneda. Sincerar el tipo de cambio, paulatinamente, sin dilación. Suspender los controles de precios, que han sido inútiles, porque han propiciado la caída en la oferta de productos y la finalmente la necesidad de comenzar con seriedad un plan de subsidio directo a las familias más pobres.

Nota de prensa