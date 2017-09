En 2014 descubrieron manuscrito original de la Carta de Jamaica en Ecuador

Septiembre 6, 2017 - 7:41 am

El manuscrito original de la Carta de Jamaica, escrita por el Libertador Simón Bolívar, fue descubierta en Ecuador, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Se descubrió el único documento original que hay en español de la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar. Y Pedro Calzadilla fue en comisión especial con un grupo de compañeros y han verificado”, expresó el Jefe de Estado.

El historiador y ex ministro Pedro Calzadilla señaló: “Hemos tenido la dicha de constatar la existencia de un documento que no se había conocido y que reposa en un archivo público de la República del Ecuador (…). Un manuscrito de la época, de puño y letra de Pedro Briceño Méndez, quien fue secretario del Libertador en los años de 1815; una versión en castellano que hasta ahora no se conocía. Solo conocíamos la versión impresa”, manifestó

Indicó que hasta ahora, solo se conocía la versión publicada en siglo XIX por Francisco Javier Yánez y Cristóbal Mendoza.

Agregó, “tenemos nosotros la dicha de contar en una hermana República, en un archivo de nuestra hermana República del Ecuador, un manuscrito de la época que contiene la carta de Jamaica, además con la presencia de un párrafo desconocido, por lo menos en castellano”.

