septiembre 21, 2017 - 9:46 pm

El diputado y vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional (AN), Elías Matta, consideró que con la creación de la empresa mixta llamada Petrosur, se consuma la arbitrariedad y la violación de la Constitución Nacional y la Ley de Hidrocarburos, demostrando que la “concesión de los campos petroleros se hace a dedo”.

El parlamentario explicó que el decreto bajo el número 3.038 de la Gaceta oficial No. 41.219, con fecha 22 de agosto del 2017, fue publicado por la Presidencia de la República, evidenciando la usurpación de funciones que le corresponde a la (AN).

“En su oportunidad alertamos al país que se estaba fraguando la creación de una empresa mixta petrolera en sociedad con Pdvsa, a la cual se le está asignando a dedo un área para su explotación, violando el artículo 150 de la Constitución donde se establece que todo contrato de interés público debe ser aprobado por la AN, y además violando el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos”.

Recordó que en julio de este año el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias -la 155 y 156- cuando pretendió quitarle todas las competencias de la Asamblea Nacional. Aunque con estas sentencias se dio un paso atrás, se mantuvo, sin embargo, la decisión de que las empresas mixtas petroleras podían ser aprobadas por el TSJ, sin necesidad de pasar por el parlamento.

“Hay que preguntarse varias cosas: lo primero es ¿por qué el Gobierno no hace licitaciones del campo petrolero como ocurre en cualquier otro país serio? donde se efectúe un proceso de licitaciones para escuchar ofertas y no se asigne la concesión a dedo como ocurre en el país. Además se define el pago que debe hacer la empresa para explotar ese campo, en este caso decidieron que eran 400 millones de dólares. Me pregunto: ¿por qué ese monto? ¿Ya lo pagaron, o no? Eso está en veremos y queremos dejar claro que los inversionistas han hecho caso omiso a estas advertencias y pretenden seguir avanzando en una inversión que viola el derecho venezolano”, agregó.

El Universal