El estado Zulia tiene a dos candidatos en las elecciones regionales de gobernadores que se realizarán el próximo 15 de octubre. El actual gobernador Francisco Arias Cárdenas, abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP), y el diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, abanderado por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Dos candidatos, una gobernación. Ambos iniciaron su campaña electoral el pasado sábado 23 de septiembre. Tienen en común que esperan ver a un Zulia mejor, con oportunidades para el desarrollo de su gente. Un lago inmenso, refugio de poetas y cuna del rayo del catatumbo, reserva natural de agua más importante de América latina, sobre él, la estructura de concreto armado que permite la comunicación desde Maracaibo por vía terrestre con el resto del país, hermosos paisajes como la Laguna de Sinamaica, La Cienaga de Juan Manuel, pueblos de agua como El Moján, Ceuta, Los Puertos de Altagracia, en fin una riqueza natural, humana y económica esperan el 15 de octubre ver triunfar a un solo candidato.

– Francisco Arias Cárdenas, actual gobernador y candidato oficialista por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patriótico (GPP).

El politólogo y profesor universitario, Jesús Castillo Molleda, al analizar al candidato oficialista, Francisco Arias Cárdenas, explica que éste ha logrado gobernar en un estado opositor, ganando las elecciones en 2012 frente al exgobernador Pablo Pérez. También, ve positivo que éste se haya desmilitarizado. “Su imagen no es de aquel que ha vendido que es militar, no sale en actos públicos con uniforme militar, se vende como un gobernador civil que resuelve o intenta resolver los problemas del estado”.

Castillo, expone que para los sectores productivos del país, Francisco Arias Cárdenas, no es nada radical, es una persona con quien se puede conversar y que en algún momento de la crisis nacional buscó soluciones efectivas para abastecer el mercado regional al aperturar la frontera con Colombia, al igual que buscó desahogar la asfixiante economía de la región que estaba sin medicinas y sin alimentos, reduciendo de manera importante las largas colas en el estado en los supermercados.

En cuanto a la personalidad del primer mandatario regional, éste no proyecta agresividad, sus acciones frente a momentos de crisis han sido manejadas racionalmente. “El gobernador no expone sus diferencias, no las hace públicas (…) y cuando se presenta un problema en su gabinete es muy hábil (…) Arias entiende los problemas de la gente, y sabe quién es el responsable de los problemas nacionales”, explica Castillo.

Por último, el experto, destaca que la lealtad es uno de las virtudes más fuertes del candidato oficialista, a pesar de las diferencias políticas en el pasado.

Según, el abogado y rector de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y demás organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico, Francisco Arias Cárdenas, tiene suficiente experiencia de gobierno. “Pienso que es el mejor candidato que pudo haber traído el Psuv, tiene la experiencia de gobierno (…) esta gestión actual de gobierno de Arias ha estado adherida al patrón nacional, implementando políticas sociales basadas en el concepto de la expansión del gasto social no reproductiva, que son lineamientos del Gobierno Nacional”.

Según el politólogo, economista y comunicador social, Jorge Eliecer Gandica, el candidato oficialista tiene entre sus características que es uno de los protagonista del cuatro de febrero. “Es el número dos después del presidente Hugo Chávez, que además logró ser uno de los más exitoso de la intentona golpista, para muchos es una cualidad; mientras, que para los demócratas es un acto de barbarie ese golpe de estado”.

Además, el actual gobernador y candidato Arias Cárdenas, fue el primero de esos protagonistas del cuatro de febrero que obtuvo un cargo público, con ese rol se proyectó como líder al incorporarse al sistema democrático como gobernador en 1995 donde compitieron cuatro candidatos con posibilidades de ganar todos.

Por último, Gandica, señala que Arias Cárdenas tuvo un protagonismo importante en el proceso de descentralización en el estado, siendo impulsor de la Ley de Asignaciones Especiales, muy importante para dotar a estados como el Zulia de recursos para el desarrollo y como individuo es un gerente público que tiene una imagen muy conciliadora. “Es un candidato que tiene todo el apoyo del aparato del estado regional y nacional para competir en estas elecciones de gobernadores”.

– Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y candidato opositor por los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El politólogo y profesor universitario, Jesús Castillo Molleda, destaca que el candidato opositor, Juan Pablo Guanipa, tiene formación para gobernar, su carrera política inició desde joven, fue diputado de la extinta Asamblea Legislativa del estado Zulia, concejal, y ahora es diputado de la Asamblea Nacional, ha tenido experiencias de trabajo comunitario a nivel comunicacional y se encuentra empapado de lo que es la administración pública. “Su formación de abogado y profesor universitario le da las condiciones para entender sobre un presupuesto público y sabe que en un eventual gobierno tiene que rodearse de los mejores”.

Para Castillo, el candidato de la MUD, es consecuente a pesar que se mostró muy soberbio en la campaña de las primarias. En cuanto a su personalidad, es una persona amigable a pesar de ser de rasgos “catire” y pueda ser catalogado como “sifrino” por algunos.

En cuanto a sus cualidades políticas, Castillo, expone que Juan Pablo Guanipa, logró consolidar la estructura de su partido Primero Justicia (PJ) en el estado, y se muestra con coraje. “Guanipa capitaliza el voto castigo al Gobierno Nacional, y eso es muy importante siendo el candidato de los partidos de la oposición, él logró consolidar el partido Primero Justicia en el Zulia”.

De acuerdo a lo planteado por el abogado y rector de la Universidad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza Bracho, el candidato opositor abanderado por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Pablo Guanipa, se presenta como una figura nueva con el reto de buscar un cambio efectivo. “Debe entender que desde la Gobernación del Zulia no se pueden hacer cambios políticos ni económicos nacionales y tiene grandes retos como por ejemplo abrir los mercados en el estado”.

Esparza, señala que el candidato opositor, tiene la capacidad para crear un gabinete de gobierno con nuevas figuras que le permitan rodearse de expertos para intentar solucionar los problemas del estado.

Según, el politólogo, economista y comunicador social, Jorge Eliecer Gandica, el candidato Juan Pablo Guanipa, tiene a su favor que además de ser líder político es un líder social. “Es un hombre nacido en la región zuliana, es auténticamente maracaibero, hijo de un líder político extraordinario que fue Manuel Guanipa Matos, dirigente importante del partido Copei en el estado zulia”.

Gandica, explica que el candidato a la Gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, ha hecho una labor destacada en los medios de comunicación y surge como líder de un partido político que ha crecido en el Zulia. “Juan Pablo por su trabajo en los medios ha recorrido barrios y ha escuchado las necesidades de las comunidades, es un líder importante de un partido político emergente en el Zulia, como lo es Primero Justicia, hay que reconocer que en las recientes protestas fue el líder más destacado en la región”.

Además, señaló que Juan Pablo Guanipa es un joven profesor universitario muy vinculado con la juventud, que tiene una imagen muy familiar y a juicio del politólogo, economista y comunicador social, Jorge Gandica, tiene las condiciones para poder enfrentar al candidato oficialista.

– Los independientes

Jesús Castillo Molleda, explica que existen otros candidatos inscritos, que entiende que tienen buenas cualidades, pero que algunos ya han respaldado las candidaturas del oficialismo o de la oposición. “Sus liderazgos políticos están en formación, conocen bien los problemas del estado pero no tienen estructuras electorales necesarias”.

Para, el politólogo, Jorge Gandica, las candidaturas independientes no van a tener mayor relevancia en estas elecciones. “En esta coyuntura política del país entre oficialismo y oposición, no hay lugar a otros candidatos con posibilidades de ganar”.

Cada día es uno menos, para que los zulianos conozcan quién será el próximo gobernador del estado Zulia. El ganador de estas elecciones, será el Jefe del Gobierno y de la Administración del Estado, según el artículo 160 de la Constitución Nacional de 1999 y 68 de la Constitución Estatal de 2003. Así mismo, será el funcionario público estadal de mayor jerarquía por ser cabeza del Poder Ejecutivo Regional.

El actual mandato será de 4 años con el recurso garantizado por la Constitución Nacional de la celebración de un referendo revocatorio popular en cualquier momento en los últimos dos años de un mandato.

