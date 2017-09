El polaco Rafal Majka se impuso en la 14ª etapa de la Vuelta a España

Septiembre 2, 2017 - 12:59 pm

El polaco Rafal Majka (Bora) ganó este sábado la 14ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre Écija y la Sierra de La Pandera, tras la cual el británico Chris Froome (Sky) sigue líder de la carrera.

Majka, último superviviente de la escapada del día, se impuso en solitario por delante del colombiano Miguel Ángel López (Astana), segundo a 27 segundos, y del italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), tercero a 31 segundos, dando paso a Froome, cuarto.

Atacó Rafal Majka y ganó en solitario

El polaco, Rafal Majka de 27 años, lanzó su ataque a diez kilómetros de la meta situada en un alto de categoría especial, dejando atrás a sus últimos compañeros de fuga con los que había recorrido la mayor parte de los 175 km de la jornada.

“Me sentía con confianza, tenía buenas piernas. A 10 km me lancé a todo tren como si fuera una contrarreloj”, explicó Majka, tras ganar su primera etapa en la Vuelta.

En el grupo de favoritos, Nibali trató de aprovechar las duras rampas del 13% para lanzar un ataque buscando sorprender a Froome, al que finalmente sólo pudo recortarle 4 segundos.

Alberto Contador (Trek) y el colombiano Miguel Ángel López (Astana) respondieron al ataque del italiano, que acabó por dejar reunirse de nuevo al grupo de favoritos.

“Ha venido Nibali, me he ido con él, pero estaba esperando a que llegara Froome, él siempre va a su ritmo, finalmente ha llegado, ha atacado, pero no nos ha podido dejar”, explicó Contador tras la etapa.

“Recuperando posiciones”

El ‘Tiburón’ Nibali sigue segundo en la general a 55 segundos del británico, mientras el colombiano Esteban Chaves (Orica), que había empezado la jornada en tercera posición, cayó a la quinta a 2 minutos 39 segundos, tras sufrir en la subida a la meta.

Chaves fue el primero en lanzar un ataque a más de tres kilómetros para la meta, pero no pudo aguantar después los hachazos de Nibali y Contador, que le habían saltado a la rueda.

Su tercera plaza en la general la ocupa ahora el holandés Wilco Kelderman (Sunweb) a 2:17. de Froome.

Contador, por su parte, sigue dando pasitos hacia su objetivo de alcanzar el podio en Madrid, subiendo este sábado del noveno al octavo puesto de la general a 3 minutos 19 segundos de Froome, pero a poco más de un minuto de Kelderman y su tercera plaza.

“Voy recuperando tiempo y posiciones, quedan siete días de ciclismo en mis piernas y vamos a ver”, afirmó Contador, que al finalizar la vuelta se despedirá del ciclismo profesional.

El domingo tendrá lugar la 15ª etapa de la Vuelta a España, de 129,4 km entre Alcalá la Real y el alto Hoya de la Mora, en Monachil, con dos puertos de primera categoría y la llegada en uno de categoría especial, a más de 2.500 metros.

“Mañana puede pasar de todo”, auguró Contador, que, no obstante, advierte que “las piernas ya van justas” tras dos semanas de carrera.

“Estoy muy feliz”, aseguró Rafal Majka, que estuvo a punto de abandonar la ronda española, a la que dijo haber acudido enfermo.

