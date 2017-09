El mundo ENTERO atento del rescate a Frida Sofía, atrapada entre los escombros del colegio Enrique Rébsamen, en México

septiembre 21, 2017 - 2:31 am

Más de 32 horas después del sismo de magnitud 7.1, rescatistas seguían luchando por encontrar sobrevivientes entre los escombros de lo que era el colegio Enrique Rébsamen, de la colonia Nueva Oriental Coapa, en la Ciudad de México. Incluso, enfrentando la complicación de la lluvia, informó Animal Político.

Con la ayuda de perros y tecnología de escáneres de calor, rescatistas confirmaron que una niña seguía con vida, e incluso lograron contactarla, relató Televisa.

Los rescatistas lograron hablar con ella y le hicieron llegar medicamentos, agregó la televisora en su reporte. Su nombre es Frida Sofía, tiene aproximadamente 12 años.

A las 22:00 horas, y después de 14 horas de intenso trabajo desde el primer contacto con la niña, en Noticieros Televisa se informó, citando a mandos de la Marina, que los rescatistas habían logrado abrir un canal o ruta entre los escombros, para llegar hasta Frida Sofía.

Ella, según el reporte, dijo que ha logrado tener contacto con al menos cinco compañeros, que también quedaron atrapados, esto sin saber si están o no con vida.

Las cadenas de televisión han mostrado la labor de decenas de rescatistas, de diferentes corporaciones, en varios momentos levantando el puño cerrado, para pedir silencio y tener la oportunidad de escuchar señales de los sobrevivientes.

En otros momentos, incluso se han escuchado aplausos, alentando la expectativa de que se logre rescatar a más personas con vida.

Caída la madrugada, comenzó a llover en la zona, complicando las labores de rescate. La televisión mostró a los rescatistas, colocando lonas, ya que habían estado trabajando en un boquete, para tratar de rescatar a Frida, y a otras personas que pudieran estar con vida.

Las personas del mundo entero expresaron su solidaridad a través de las redes sociales, donde afirman estar atentos del rescate.

No quiero dormir hasta que encuentren a Frida Sofia y a todos los que aun no han sido encontrados.

No me quiero dormir hasta que encuentren a Frida Sofía, no me quiere perder ese momento. Por desgracia tengo que levantarme temprano mañana.

— (@shawnxustin) 21 de septiembre de 2017