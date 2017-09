El fuego mas rebelde del mundo: Consejos si tu carro se incendia (Video)

Septiembre 12, 2017 - 11:27 am

El día que el Fiita agarró fuego no había manera de apagarlo. Este video lo postean los amigos del portal Nóis é pobre, feio e cachaceiro. Es asombroso como las personas tratan de combatir las llamas: lanzan tobos de agua, mueven el carro, le cierran la capota y, hasta un diligente vecino se aparece con una pala mecánica ¡pero nada! el fuego no se apaga, no se extingue.

Consejos de cómo apagar

un carro incendiado de Autofácil

Si el fuego de tu coche está todavía en la fase de conato, seguramente que tú mismo lo podrás apagar, pero si el incendio ha tomado un carácter más serio deberás dejarlo en manos de profesionales.

AUTOFACIL Con un extintor: Necesitarás, al menos, uno de dos kilos -por unos 35e en centros especializados del automóvil; si es más pequeño, no te servirá de nada-. Dirige la espuma siempre hacia la base de las llamas, manteniéndolo a unos 40 cm de distancia.

Con halón: Es el sistema de extinción que se emplea en los aviones, y que elimina todo el oxígeno de la zona, apagando el incendio al instante. Lo encontrarás en webs como ebay.com, desde 65€. Aunque debes saber que no es legal utilizarlo para apagar un incendio en un coche

Con una manta ignífuga: Se venden en tiendas de ropa para profesionales y cuestan unos 17e -de 180 cm por 120 cm-. Si cubres el fuego con ella, le robarás una gran parte de oxígeno, algo que puede extinguir el incendio o ayudarte a sofocarlo más rápido. Si tienes una manta normal y la puedes empapar en agua, también puede serte de ayuda.

Con agua: Es la mejor forma de apagar un incendio… si bien necesitarás una manguera o similar.