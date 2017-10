septiembre 30, 2017 - 10:42 pm

El dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert, dijo que ha recibido mensajes de voz “repugnantes y racistas” después que LeBron James catalogó de “zángano” al presidente Donald Trump en un tuit.

Gilbert señaló que recibió una avalancha de mensajes telefónicos cuando el astro de los Cavs criticó a Trump porque el presidente retiró su invitación a la Casa Blanca al jugador de los Warriors de Golden State, Stephen Curry.

“Recibí algunos mensajes de voz después que LeBron tuiteó que eran extremadamente repugnantes, nauseabundos y racistas”, dijo Gilbert el viernes en el programa “Squawk Box” del canal CNBC. “Hay un factor de racismo que ni siquiera me imaginé que existía en este país”.

Gilbert dijo que no le había dicho a James sobre los mensajes, y señaló que los comentarios eran desconcertantes.

“Y uno podía escuchar el racismo en sus voces”, agregó. “Ni siquiera era sobre el asunto (de la Casa Blanca), y eso es lo que me chocó, porque algunos destaparon su verdadera naturaleza”.

LeBron James dijo esta semana que no lamenta su comentario sobre Trump.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) 23 de septiembre de 2017