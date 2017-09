El análisis político que estabas esperando sobre las elecciones regionales: Hablan los expertos

septiembre 20, 2017 - 4:00 pm

Las elecciones regionales de gobernadores eran una deuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), debían realizarse en diciembre del año pasado y fueron inicialmente programadas para el 10 de diciembre de este año.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Nicolás Maduro, aprobó adelantar las elecciones regionales para el mes de octubre con un “decreto constituyente”, una medida que hizo que el árbitro electoral reprogramara la fecha y definiera finalmente que se realizarían el domingo 15 de octubre.

Los 545 miembros de la ANC, ratificaron a Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas, Tania D’ Amelio y Luis Rondón como rectores del Consejo Nacional Electoral.

Según, el politólogo Jesús Castillo Molleda, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector en materia electoral está cuestionado por sectores de la oposición, pero explica qué desde que el CNE existe en el país, la oposición generalmente ha participado en elecciones, y una muestra son las últimas del Poder Legislativo, donde obtuvieron 112 diputados a la Asamblea Nacional.

Castillo, recuerda que el CNE fue el que validó recientemente a los partidos políticos opositores, por lo tanto si la oposición no reconociera al órgano rector electoral, para qué los partidos se fueron a validar, lo que hace que haya una desconexión en el discurso a la acción. “Ese CNE de una u otra manera es el que existe, el que tenemos y a pesar de haber unos señalamientos de fraude con la empresa Smartmatic con respecto a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (…) la oposición no tiene como demostrar ese fraude, ya que no hubo auditoría de parte de ellos, como tampoco el gobierno tiene cómo demostrar la veracidad de los resultados en el plebiscito del 16 de julio”.

Además, asegura que el CNE puede alimentar la abstención en sectores opositores, y no en los oficialistas. “No existen pruebas de que El CNE robe votos, no conozco a ninguna persona en Venezuela que demuestre esa teoría”.

Jesús Castillo Molleda, al ser consultado sobre la repercusión de la Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones regionales de gobernadores del 15 de octubre, explica que ésta tiene un papel protagónico, ya que si al Gobierno Nacional no le va bien en ganar las gobernaciones tendría gobernabilidad. “Si el 15 de octubre al gobierno no le va bien, y de las 23 gobernaciones pierde 18, entonces el gobierno nacional no quedará con el poder regional, pero quedará con la ANC, acompañado de los 21 Concejos Legislativos que están en manos del oficialismo, y así minimizar las fuerzas de los sectores opositores”.

Castillo, aseguró que no será fácil para un gobernador opositor electo, estar bajo la sombra de ese suprapoder, que al ejecutar cualquier acción en contra del gobierno nacional, éste pueda destituirlos o privarlos de su libertad. “La ANC, se convierte en el eje de control político del país para mantener gobernabilidad con poco apoyo popular”.

Para el abogado y rector de Universidad Rafael Urdaneta (URU), Jesús Esparza Bracho, las elecciones debieron hacerse en la fechas previstas, a su juicio el árbitro electoral tiene una sombra al aceptar la impugnación de los diputados electos de Amazonas en las parlamentarías. “El CNE, suspendió de manera inadecuada a los tres diputados de Amazonas basado en una nulidad de fraude masivo no dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”.

Según Esparza, la institucionalidad del CNE se demostrará con la aceptación de los resultados de todas las partes involucradas, y aseguró que siempre ha existido cuestionamiento por su imparcialidad. “Pocas personas tienen confianza en este CNE, y tampoco lo eran en periodos de la democracia antes de 1998, siempre ha existido un cuestionamiento”.

En cuanto al papel de la Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de gobernadores, el doctor Jesús Esparza, expresa que la recién electa ANC, viola toda la normativa constitucional, y toda la practica social y política de un poder constituyente. “La constitución es clara, la Asamblea Nacional Constituyente se elige para redactar una nueva constitución, no para hacer leyes especiales, para ello está facultado la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015”.

Por otra parte, el abogado y profesor universitario, Jesús Vergara Peña, señala que “el Consejo Nacional Electoral es el órgano rector en materia electoral, la Ley de Procesos Electorales lo faculta para la elaboración y todo lo relativo a estas elecciones”. El experto legal, considera que fue injustificado que el organismo electoral no haya convocado a elecciones en el tiempo previsto que dicta la constitución, a su juicio con ello se favorece a grupos o partidos políticos.

Vergara, afirma que la Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad, y considera grave que esta pueda quitar competencias a los gobernadores electos que le sean incómodos al Gobierno Nacional. “La ANC se designa para redactar una nueva constitución, no para quitar competencias ni mucho menos separar del cargo o inhabilitar a un gobernador electo, seria un abuso de poder o un exceso destituir a un gobernador, sancionarlo, aun cuando sea un poder supraconstitucional, seria una usurpación de funciones”.

Cada día es uno menos para la escogencia de los gobernadores de los 23 estados, en el cual podrán participar 18 millones 94 mil 65 electores y electoras inscritos en el Registro Electoral. No se incluye a las electoras y los electores del Distrito Capital, debido a que esta entidad federal posee un régimen especial de gobierno, que no contempla la elección de gobernador.

Fotos: Mysol Fuentes

Freddy Enrique Rozo @freddyenriqVzla

CNP 23.866

Noticia al Día