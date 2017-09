El actor y humorista estadounidense Bill Murray apaga hoy 67 velitas

septiembre 21, 2017 - 5:15 am

El actor y humorista estadounidense Bill Murray, celebra hoy celebra 67 años y se mantiene activo en la gran pantalla, pues participa en la tercera parte de “Los cazafantasmas” que llegará en julio próximo y ha puesto además su voz al oso Baloo en una nueva versión de “El libro de la selva”.

Su primer trabajo importante fue en Saturday Night Live por el cual ganó un premio Emmy, y más tarde protagonizó películas cómicas como Caddyshack (1980), Los Cazafantasmas (1984) y Groundhog Day (1993). Más tarde su carrera fue elogiada por películas como Lost in Translation (2003), por la cual fue nominado al Óscar, y producciones dirigidas por Wes Anderson como Rushmore (1998), The Royal Tenenbaums (2001) y The Life Aquatic with Steve Zissou (2004).

Murray se casó en dos ocasiones, la primera en 1981. Este matrimonio duró trece años y acabó en divorcio. En 1997 se casó por segunda vez; en 2008 su segunda esposa le pidió el divorcio por violencia conyugal y alcoholismo. Tiene dos hijos de su primera esposa y cuatro de su segunda.

Noticia al Día/Agencias