El 13 de septiembre es el día de gloria olímpica para París y Los Ángeles

París y Los Ángeles vivieron este miércoles su día de gloria al ser validadas como anfitrionas de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, luego de varias jornadas agitadas por el escándalo de corrupción de Rio-2016.

París-2024, Los Ángeles-2028 y el Comité Olímpico Internacional (COI) refrendaron el acuerdo tripartito, sellando la primera doble atribución de sedes en la historia de los Juegos.

Aprobados París y Los Ángeles en un solo acto

A mano alzada los delegados dieron el aval para designar dos ciudades olímpicas a la vez en un solo acto, París y Los Ángeles. “¡París! ¡París!” gritaba discretamente la delegación liderada por Denis Masseglia, presidente de Comité Olímpico Nacional y Deportivo de Francia.

La alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, el alcalde Los Angeles, Eric Garcetti, secundaron al alemán Thomas Bach al momento de hacer el anuncio.

Sin la sorpresa de las anteriores votaciones, las delegaciones de ambas ciudades celebraron sin estridencias y se saludaron amablemente en una jornada sin perdedores.

Thomas Bach y los titulares de las candidaturas de Paris-2024, Denis Masseglia, y el de Los Angeles, Casey Wasserman, firmaron el acuerdo que marca un nuevo hito en la historia olímpica.

Las anfitrionas de los Juegos de 2024 y 2028, junto a Londres, pasarán a ser las únicas que acogerán tres veces unos juegos olímpicos.

París celebrará en 2024 el centenario de su segunda cita olímpica, un camino que comenzó en 1900, mientras que Los Ángeles albergó las ediciones de 1932 y 1984 y es la primera ciudad anfitriona designada con 11 años de anticipación.

Inclusión y lo que somos de París y Los Ángeles

Previamente, en su presentación ante los delegados, París se centró en la inclusión y la diversidad como baluartes para 2024.

En árabe, inglés, alemán, francés y español los miembros de la delegación francesa resaltaron esos valores y fue el tres veces campeón olímpico Tony Estanguet quien resumió la idea: “París 2024 está hecha para compartir”.

Tras la votación, el presidente Emmanuel Macron dijo que la atribución de la sede a París es “un reconocimiento formidable para Francia” y de “una victoria para Francia”

En una tarde-noche de lluvia, París desveló unos anillos olímpicos gigantes en Trocadero, frente a la Torre Eiffel, donde se reunieron exdeportistas franceses de alto nivel como el judoca Thierry Rey o el nadador Alain Bernard.

Lo que somos

“Lo que ven ustedes es lo que somos”, dijo a su vez Casey Wasserman, titular del comité de Los Ángeles, al subir al podio en traje y zapatillas para presentar la candidatura de la ciudad estadounidense.

Tras la votación, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, señaló a la AFP que “rompimos los códigos cuando el comité cambió la fórmula (de elección de ciudades). Hablo de que (antes) solía haber personas en una esquina de la sala celebrando y el resto llorando. Hubo un sentimiento real de solidaridad, de cooperación y felicidad”.

Obras en marcha

Los alcaldes de ambas ciudades dijeron luego en una conferencia de prensa junto a Bach que ya están listas o en ejecución la mayoría de las obras para las respectivas citas olímpicas.

Garcetti se mostró confiado en que la ciudad de casi cuatro millones de habitantes, la segunda más poblada de Estados Unidos, podrá asumir sin dificultades los costos de los Juegos.

“En Los Ángeles tenemos un estadio que se está construyendo pase lo que pase, si suben los costos, eso no forma parte de nuestro presupuesto. Las mejoras en transporte en la ciudad se iban a hacer si ganábamos o no. El campus de la Universidad de California se construye, pase lo que pase, hayamos postulado o no”, tranquilizó el alcalde.

En la misma rueda de prensa, Hidalgo sostuvo a su vez que en París “el 95% de las sedes están listas: tenemos los medios de transporte, los sistemas implementados, tenemos todos lo que se necesita. Podemos trabajar de manera apropiada y buena”.

Frente a los eventuales problemas de seguridad, Bach dijo que no se dejarán vencer por el “terrorismo”

“Nunca diremos que, por razones de seguridad, no tendremos eventos. Eso sería darle una victoria a los movimientos terroristas en el mundo y no haremos eso. Estamos unidos y nos mantenemos en pie. No estamos dispuestos a dejarnos vencer por el terrorismo”, aseguró.

Hora de transparencia

El COI se tomó este miércoles un respiro del escándalo de corrupción para la elección de Rio-2016, una trama que irrumpió con fuerza en la sesión en Lima.

La cita en la capital peruana debía ser un paseo de rosas pero se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades de las dos ciudades y también para Bach.

El máximo dirigente olímpico no eludió el escándalo durante la ceremonia inaugural celebrada la noche del martes en el Gran Teatro Nacional de Lima y dijo que “Tenemos sólidas reglas para prevenir malas conductas y sancionar rápidamente esos comportamientos”.

Bach aludió a las acusaciones contra el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Nuzman.

Las autoridades brasileñas denunciaron la semana pasada “una trama de corrupción internacional” por la que presuntamente se pagaron dos millones de dólares a miembros africanos del COI para votar en 2009 a favor de Rio-2016, en la que está denunciado Nuzman.

La organización olímpica espera pruebas desde Brasil antes de adoptar medidas. Hasta entonces, Bach deberá seguir atajando penales en la portería del COI, pero ya París y Los Ángeles iniciaron sus trabajos para sus juegos.

