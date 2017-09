EFE: Visita de diputados opositores tensa más la relación de Venezuela y Europa

Septiembre 5, 2017 - 9:11 pm

La tensa relación del Gobierno venezolano y los líderes europeos vive hoy un nuevo capítulo tras el recibimiento que los Gobiernos de España y Francia dieron a dos diputados opositores y luego de que varios países de la región condenaran la prohibición de salida de Venezuela de Lilian Tintori.

Desde que los órganos de seguridad y de justicia venezolanos decidieron prohibir a Tintori, esposa del líder Leopoldo López, salir del país a razón de una investigación en su contra, la Cancillería del país petrolero no ha dejado de rechazar todos los pronunciamientos de condena que han surgido hasta ahora.

El Gobierno del presiente venezolano, Nicolás Maduro, hizo formal su molestia y entregó este lunes notas de protestas a Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido por sus opiniones durante el fin de semana.

Sin embargo la oposición venezolana no ha detenido su agenda internacional, y el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, junto al primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara -que acudió en reemplazo de Tintori- han llevado sus denuncias sobre la crisis de Venezuela a la Moncloa y al Palacio de Elíseo.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha reprendido a los opositores denunciando la conducta antipatriótica de Borges y Guevara, que según el canciller Jorge Arreaza están “procurando medidas contra la economía y la sociedad venezolana”.

El jefe de la diplomacia venezolana ha hecho lo propio contra los gobiernos que han recibido a los opositores venezolanos, y que tales reuniones con sus adversarios políticos son consideradas por el chavismo como una expresión imperialista.

El Gobierno español acosado por los más graves escándalos de corrupción de su historia, reincide en su política de agresión contra Venezuela, dijo Arreaza para enfilar contra el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.

En una serie de mensajes en Twitter, el canciller venezolano asegura que Rajoy agrede la dignidad venezolana, aunque no es de extrañar que el Gobierno de la derecha española apoye los crímenes de sus protegidos políticos de la derecha extremista venezolana.

Los mensajes fueron difundidos luego de que concluyera el encuentro entre Borges y Guevara con Rajoy donde este último les expresó su deseo de alcanzar una solución negociada y democrática en la crisis de Venezuela.

El jefe del Gobierno español garantizó a Borges, que seguirá promoviendo en la UE medidas restrictivas, individuales y selectivas contra los responsables de la represión en su país.

Arreaza disparó también contra el Gobierno Francés de Emmanuel Macron, que, tras reunirse con el jefe del Parlamento venezolano, y su vicepresidente, emitió un comunicado en el que se indica que París se solidariza con los opositores y critica las acciones del Gobierno de Maduro contra estos.

El canciller tachó de arrogante y prepotente el comunicado de Francia sobre la situación en Venezuela, al tiempo que indicó que la directiva del Parlamento del país caribeño está “procurando medidas contra la economía y la sociedad” de su país.

El funcionario venezolano aseguró que el presidente de Francia subordina su política hacia Venezuela, a la política exterior injerencista de Donald Trump (presidente de EE.UU.)

Mientras tanto, la audiencia de imputación de Tintori, que fue parte de lo que dio inició a la serie de roces de Caracas con los líderes europeos, fue diferida debido a que el tribunal al que había sido citada hoy no tuvo actividad legal.

“Nos presentamos ante tribunales porque no tenemos nada que temer, porque no hay delito. Como siempre lo ha hecho Leopoldo, quien ha dado la cara ante Venezuela. Hoy cumplimos con la cita injusta que me hicieron y fue diferida”, informó Tintori en una nota de prensa.

Entretanto, la esposa del líder opositor venezolano privado de libertad en su propia residencia agradeció hoy al presidente del Gobierno español por escuchar a la Venezuela que quiere democracia, paz y libertad, según dijo también por Twitter a propósito de las reuniones.

Tintori fue retenida por la policía este sábado, cuando intentaba completar los trámites de migración, con una orden del Ministerio de Interior para incautarle su pasaporte a solicitud de la Fiscalía por la investigación que adelantan en su contra tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en efectivo, unos 60.000 dólares a la tasa oficial, en su auto.

EFE