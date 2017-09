EE.UU. restringe entrada al país a ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte

septiembre 24, 2017 - 8:00 pm

El gobierno de Estados Unidos anunció este domingo la medida que amplía las restricciones de viajes a Venezuela, Corea del Norte y Chad debido su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, según reportes oficiales.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.

Los países afectados por la nueva medida son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, precisó el presidente Donald Trump en su notificación oficial, que entrará en vigor el próximo 18 de octubre.

Proclamation issued by US restricting travel to the country for citizens of #Chad, #DPRK, #Iran, #Libya, Somalia, Syria, #Venezuela, #Yemen.

— Steve Herman (@W7VOA) 24 de septiembre de 2017