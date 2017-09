‘Westworld’ y ‘Stranger Things’ son las favoritas en los Emmy 2017

septiembre 17, 2017 - 10:35 pm

La ciencia ficción de Westworld y la fantasía de Stranger Things parten como las opciones favoritas este domingo por la noche, en la 69ª edición de los Premios Emmy, tras haberse alzado con cinco estatuillas cada una en la gala de los premios creativos, celebrada hace una semana.

Ambas series comiten por el Emmy al mejor drama televisivo frente a Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, House of Cards y This is Us, que tratarán de tomar el testigo de Juego de Tronos. La serie estrella de HBO, que posee el récord histórico de galardones, con 38, no compite este año, ya que el retraso en el estreno de su séptima temporada hizo que se quedara fuera del plazo de inscripción.

Westworld lidera las nominaciones de la presente edición con 22, el mismo número que el programa de humor Saturday Night Live, seguidos por Stranger Things y Feud, con 18. Fargo, aspirante a mejor serie limitada, tendrá 16 opciones de premio, entre ellas, la de mejor actor para Ewan McGregor y mejor actriz para Carrie Coon.

Jeffrey Tambor podría repetir galardón, en este caso por tercer año consecutivo, por su papel de transexual en la comedia Transparent. Competirá en esta categoría con otro peso pesado de la interpretación, William H. Macy (Shameless). Robin Wright y Kevin Spacey, el matrimonio presidencial de House of Cards, han recibido su quinta nominación como mejores actores protagonistas de serie dramática.

Un premio que se les ha resistido hasta el momento. O.J.: Made in America, ganadora del Oscar, aspira a cinco premios, entre ellos el que reconoce el mérito excepcional del documental. Los nominados incluyen series de ficción (Silicon Valley, American Crime, Better Call Saul, Girls, Ballers, Mozart in the Jungle, Catastrophe…), documentales (The Beatles: Eight Days a Week, Planet Earth II), programas de entretenimiento (Last Week Tonigh with John Oliver, Real Time with Bill Maher), eventos especiales (Superbowl, Oscars), animación (Archer), y hasta un musical en vivo (Hairspray Now!). Esta edición está presentada por Stephen Colbert, uno de los humoristas más ácidos con Donald Trump ya desde la campaña presidencial, por lo que se espera que en la gala haga más de una alusión al controvertido presidente.

20minutos