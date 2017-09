Don Omar donará 300 mil dólares a damnificados por huracán Irma

Septiembre 12, 2017 - 7:31 pm

El intérprete de música urbana, Don Omar, donará $100 mil de cada una de las tres funciones que ofrecerá en Puerto Rico de la serie de conciertos “Forever King… The Last Tour” para ayudar a las víctimas del huracán Irma.

Estos conciertos, según anunciado en días recientes, marcará la despedida del artista de los escenarios.

“Hay momentos donde no hay espacio para otra cosa que no sea ayudar a quienes nos ayudaron. Por eso he decidido donar $100,000 de una de las noches en las que me presentaré en mi Isla, Puerto Rico, para que sean asignados a ayudas para las víctimas del huracán Irma”, publicó William Omar Landrón, conocido como Don Omar, en su cuenta de Instagram.

“Hemos sido llamados a hacer el bien, a bendecir para poder seguir siendo bendecidos. Mis oraciones para con los afectados, la ayuda va en camino”, agregó el reguetonero, quien cerró su mensaje con un pasaje bíblico.

Don Omar, sin expresarse abiertamente sobre ello, está promoviendo la gira que cerrará su paso por los escenarios después de 15 años de carrera.

Agencias