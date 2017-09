Dominicana agradece apoyo de EE.UU. por contactos entre oposición y Gobierno venezolano

Septiembre 16, 2017 - 12:53 pm

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, agradeció este sábado el “espaldarazo” que ofreció EEUU a las “negociaciones” que el Gobierno de Venezuela y la oposición iniciaron esta semana.

Vargas valoró el reconocimiento del Departamento de Estado al rol del presidente dominicano, Danilo Medina, y su Administración en este proceso de concertación.

El funcionario consideró, en un breve comunicado, que la posición de la agencia de política exterior estadounidense constituye un “impulso” a esa negociación, “cuyo objetivo es que los venezolanos superen sus diferencias y se restablezca la armonía en la nación suramericana”.

El Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado a últimas horas de este viernes en el que mostró su apoyo a las reuniones exploratorias entre el Gobierno y la oposición para reactivar un proceso de negociación política.

“Estados Unidos reitera su llamado a la restauración completa de la democracia en Venezuela. Apoyamos negociaciones serias que de buena fe logren este objetivo”, apuntó el Gobierno de Donald Trump.

“Llamamos la atención sobre la importancia de que el Gobierno de Venezuela cumpla con sus compromisos previos hacia un camino democrático para avanzar en el proceso de negociación”.

Oposición venezolana

Aunque el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer que los dos bandos están próximos a lograr un acuerdo de convivencia, la oposición respondió hoy de que no habrá diálogo hasta tener las garantías para ello, y aclaró que las conversaciones en República Dominicana son un proceso exploratorio.

“Son encuentros exploratorios, la exploración no es un proceso como tal ni de diálogo ni de negociación, nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno (…) hasta que no esté acordado las condiciones, las garantías y la agenda clara nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación”, dijo en rueda de prensa el diputado opositor y negociador Luis Florido.

A su juicio, la oposición planteó su “agenda” en República Dominicana y no va a “responder” a la agenda “ni a las aspiraciones” de otros, sino por las del pueblo venezolano.

La agenda opositora incluye, afirmó, elecciones presidenciales transparentes y democráticas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE, Poder Electoral), con garantes y observación internacional, y con garantías democráticas para quienes sean electos.

EFE