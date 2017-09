Doble crimen en la casa del joyero (Relatos de muerte 5, Alberto Morán)

Septiembre 15, 2017 - 5:45 am

A pleno sol y sin ningún indicio de lluvia, se desplomó un aguacero en el sector La Estancia. Una vendedora de perfumes que iba a visitar a un cliente quedó paralizada en plena calle. Fue tanto su sorpresa que miró los alrededores para ver si solo llovía en el pedacito donde ella estaba, o se trataba de un aguacero general, y observó que, por lo menos, el diluvio se descolgaba hasta donde le alcanzaba la vista.

La residencia del cliente aún le quedaba lejos, buscó un techo, algún refugio y no vio. O no había. Ya estaba resignada a convertirse en una damnificada, cuando escuchó un grito: “¡Señorita!” Ella volteó y vio a un hombre parado en el marco de la puerta de su casa. “Si quiere entre.” La chica asintió buscando desesperada el portón. “Está abierto”, dijo él.

La vendedora de perfumes entró, se sacudió el cabello con un movimiento brusco de cabeza y las gotas de agua salpicaron la cara del anfitrión. “¡Ay perdón!, es que casi me mojé toda” –se justificó la dama secando con las manos peladas el bolso de perfumes.

-Mario Sotomayor –dijo él.

-Alicia Monsalve –dijo ella apenada.

-Un vendedor de joyas para servirle –volvió a decir él-. Toma asiento, por favor.

-¡Ay!, yo vendo perfumes –dijo ella sin dejar de quitarse agua del pelo y la ropa.

-Qué torpe –se recriminó él- Ya vengo. Mario fue al cuarto y trajo una toalla limpia.

-Gracias –dijo Alicia y se la pasó por la cara, los brazos, la ropa.

-¿Café?

-Ajá, por favor.

Mario se levantó y en minutos regresó con dos tazas de “guayoyo”.

-Sabroso -dijo Alicia.

-Mi gran vicio, yo llego aquí a casa directo a la cafetera. Los amigos me conocen por eso.

-¿Y trabajas dónde?

-Tengo un negocio de compra y venta de oro, lo atiende Serafín, mi administrador y mano derecha.

-Qué bien, yo todavía no tengo local – dijo Alicia viendo que había escampado-. Ay ya me voy…esto como que solo era una nube enamorada llorando por mí.

-¡¿Te vas?! Muéstrame aunque sea los perfumes –dijo Mario-. Alicia ante la caballerosidad del joyero, tuvo que aceptar. Destapó el estuche de un perfume caro, inhaló profundo, bien profundo, se quedó extasiada en la fragancia con un gesto de satisfacción en su rostro: “Huele rico”, dijo y se lo colocó a él en la nariz y se lo hizo aspirar hasta ponerle a reventar los pulmones. Y pasó a mostrarle rapidito la variedad que portaba en el bolso.

-Ahora si me voy, muchas gracias por todo -dijo ella apresurada-. Y él no tuvo más argumentos para retenerla. Alicia se marchaba y no dejaba rastro.

La vendedora cruzó el portón en pasos que buscaban recuperar el tiempo perdido, a dos cuadras comenzó a trastabillar, arqueaba su cuerpo hacia adelante con síntomas de nauseas, se colocó las manos en el estómago, miró a los lados como en busca de auxilio y se desplomó sin vida en plena vía pública.

Mario sentado pensando en ella, se levantó a tomar agua, en el camino a la nevera sintió que la garganta se le cerraba, hizo varias expulsiones y quedó botando espuma por la boca. Se atribuló, se colocó las manos en el cuello, perdía la respiración, no sabía si ir al baño, al cuarto, se desvaneció.

Una puerta se abrió hasta una angosta rendija. Serafín, el administrador, asomó un ojo por la reducida abertura; sintiendo llegar al jefe antes de la hora, tuvo que permanecer encerrado en la habitación de donde se le robaba un lote de prendas de oro de la caja fuerte, pero ya su infalible plan homicida estaba en ejecución, solo debía esperar que hiciera efecto el mortal veneno que le puso al café; no podía dejar cabos sueltos y quedar en evidencia. El y Mario eran los únicos que conocían la combinación del cofre de seguridad.

[email protected]