Diosdado Cabello calificó de mentirosa a exfiscal Ortega Díaz

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, calificó de mentirosa a la fiscal destituida por la ANC, quien lo acusó de haber recibido 100 millones de dólares a través de la empresa Odebrecht.

“Odebrecht afirma que no procede la acusación de pago de US$ 100 millones a (…) Diosdado Cabello, y que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal”, dice la empresa brasileña en un comunicado.

“Yo no busqué ese comunicado se lo voy a decir. Yo no conozco a ninguno de Odebrecht, pero como la verdad es revolucionaria eso salió solito. Y ahora qué hace ella?”, dijo.

Se refirió sobre las regionales y dijo “que están preparados para elecciones del 15 de octubre”.

