Digitel Región Occidente: Nos han vandalizado 673 estaciones en todo el país

Septiembre 12, 2017

Este martes, 12 de septiembre, la junta directiva de la Región Occidente de Digitel, durante un encuentro con la prensa ratificó su compromiso con los más de 550 mil suscriptores de Zulia y Falcón, de ofrecerle el mejor servicio de telefonía celular y datos a pesar de los reiterados actos vandálicos que han afectado tanto la infraestructura de sus estaciones como sus operaciones.

Daniel Abraham, gerente general de la Región Occidente, denunció que 673 estaciones han sido vandalizadas en todo el país, mientras que en Zulia y Falcón suman 69 centros de operaciones. De tal manera, explicó que “el 64 % de estos hechos de vandalismo están asociados a la sustracción de material estratégico, generadores, transformadores, unidades de transmisión, mobiliario e infraestructura”.

En 2017 al menos 38 estaciones han sido desmanteladas por el hampa en Zulia, lo que representa el 55%, mientras que en Falcón van 31, detalló Abraham. De estos robos y hurtos al menos el 3% ha afectado sus sistemas de seguridad, 64% sistemas de energía, 20% la infraestructura y 10% la fibra óptica.

Abraham enfatizó también que estos actos han impactado de manera importante tanto a la corporación como a los usuarios, por lo cual Digitel ha hecho esfuerzos sobrehumanos para restablecer el servicio en las áreas afectadas en el menor tiempo posible. “De estas 69 estaciones hemos logrado restaurar el 99% de ellas, solo en una se tomó la decisión de reubicarla definitivamente, pues ha sido atacada en 4 oportunidades y no podemos seguir exponiendo nuestros activos”.

Estos actos vandálicos han resultado en más de 250 millones de bolívares asociados a costos de restitución de material estratégico e infraestructura. “Hemos repuesto más de 10 km de cable de fibra óptica en todo el país”.

Reiteró que todo acto de vandalismo se puede denunciar por el 0800-ANTENA, “nuestro compromiso es seguir invirtiendo y restableciendo donde se presente estos hechos para continuar brindando el mejor servicio de telefonía del país”.

El mayor mercado de 4G

Luis Bernardo Pérez, vicepresidente ejecutivo de Digitel.Luis Bernardo Pérez, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Digitel ratificó que el gigante de la telefonía 4G se queda en el país a pesar de las dificultades, así como expresó la importancia del funcionamiento óptimo de la compañía en el estado, pues a su juicio, “Maracaibo se ha convertido en la primera región que ha entendido que la red 4G es la que debe seguir funcionando en el país”.

Asimismo, agregó que Digitel sigue con un plan muy agresivo de tratar de que todos los usuarios puedan probar tecnología de punta”.

Por otro lado, en cuanto los ajustes de las tarifas de telefonía y datos señaló que “el tema de inversión en Venezuela se ha vuelto bastante crítico por la regularización de las tarifas”, por lo cual aclaró que, “si no logramos sincerar las tarifas entendiendo que es la forma para reinvertir para seguir creciendo, entendiendo que hay mas clientes, más trafico y eso significa ampliar el espectro, equipos etc, no puede elevarse la calidad de servicio”.

En este sentido, dio a conocer que “en las últimas reuniones que tuvimos con el gobierno nacional ha habido una sensibilización de su parte en entender hacia dónde tenemos que ir en el tema de las tarifas y entienden que no puede haber inversión sino hay un ajuste del plan tarifario”.

De igual manera, apuntó que la sensibilización también debe estar del lado del usuario, “cada vez que se asoma el tema del ajuste de las tarifas viene la cantidad de mensajes repudiándolo, pero necesitamos educar al suscriptor, hoy en día protestamos porque la red de 4G son muchas más rápidas y consumimos mas datos, cada kb cuesta 20 Bs. adicionales pero producirlo cuesta 70 dólares”.

