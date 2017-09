Denuncian estar más de una semana sin luz, y sin respuestas a resolver la problemática de electricidad

Septiembre 8, 2017 - 3:15 pm

La ciudadana Tatiana bravo y vecinos manifiestan estar sin luz desde el pasado viernes cuando se quemó un transformador en la Av. Universidad hacia el sector Amparo. La Dra afirmo poner la denuncia vía telefónica sin obtener respuesta alguna, motivo por el cual se dirigió hacia Corpoelec donde la hicieron esperar a ella y a su vecino Karam, el cual se encuentra en silla de ruedas y ya tiene escara debido a la problemática de la luz.

La Dra. Bravo manifiesta su molestia y expresa que los trabajadores de Corpoelec dijeron que no había cables, que establecieran una conexión ilegalmente, comento también que una de las afectadas es una señora de 60 años, diabética e hipertensa que vive junto a su esposo que es infartado.

Karam de 54 años de edad dijo que: ‘‘ En el caso mío, me quitan la luz donde yo tengo una pequeña pizzería, y al mismo tiempo me están cortando el pan de comer, el mio y el de mis hijos, yo uso un colchón anti escara que no está funcionando por falta de electricidad, no puedo ni siquiera meterme al baño, ni hacer mis necesidades por que la bomba de agua no funciona por falta de electricidad, no se trata nada mas de falta de electricidad, si no que nos quitaron la luz, el pan de comer, y me están condenando a la muerte’’ .

De esta manera también explico que tuvo que sacar a sus hijos del colegio porque no tiene como pagar el estudio, sin la entrada monetaria de su pequeña pizzería. Los afectados exigen solución inmediata ante esta problemática porque ‘‘Ya no hayan a quien acudir’’, y explican que la única solución que tendrán si no se soluciona lo antes posible, es irse a emigrar en condición de refugiados a Colombia. Expresan agradecer a cualquier persona o institución que pueda dar respuesta a este difícil situación por favor comunicarse a 0412-1292818.

Estephany Quintero

Foto: Jose Lopez

Noticia al Día