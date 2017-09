De Interés: juzgar a priori es injusto (María Elena Araujo Torres)

Septiembre 14, 2017 - 2:58 pm

Que fácil es juzgar las acciones de otras personas! Aunque creamos estar ajenos a ese modo de calificar al prójimo es casi costumbre suponer, asegurar, las causas o motivos de las conductas ajenas. Sobre este tema insistimos porque es precisamente a su alrededor que se gestan los brollos, malentendidos, incluso la condena hacia personas que en gran proporción son inocentes de las acusaciones que se les hace. Muchos incluso ignoran que están siendo acusados de determinadas acciones en la que ni siquiera imaginan participar, calumniados y hasta señalados por quienes se creen con derecho a enjuiciar a los demás.

A veces se cree saber por qué y hasta se generan resentimientos respecto a lo que otra persona haga o no haga. Por ejemplo, molestarse porque determinada persona, familiar o no, dejó pasar por alto o ignoró alguna situación en la que tendría que haber participado, ayudado, brindar apoyo, dando por entendido que lo hizo o no por mala gente, desagradecido, etcétera. Asumir que esa persona solo piensa en sí misma.

Difícilmente se analiza con detenimiento las dificultades o estilo de vida que tiene cada ser. En lenguaje coloquial, pocas veces se calzan los zapatos ajenos o se ponen en su lugar. Dejamos de considerar que cada quien anda por el mundo tratando de resolver diversas situaciones familiares, laborales, sicológicos, de salud, de alimentación, habitacionales. Cuestiones que requieren dedicación, atención y –según quien lo viva- tiempo para resolver, entendiendo que son situaciones cíclicas, repetibles con diferentes circunstancias o no, y que ocupan la vida.

Hay quienes se pasan la existencia tratando de resolver sus propias vivencias y olvidan la importancia de brindarle apoyo a alguien cercano que lo pueda requerir. Muchos lo hacen sin intención de dar la espalda al prójimo, a veces es que se les hace difícil manejar sus propias circunstancias y en consecuencia las dificultades ajenas les pasan desapercibidas.

Lo importante es hacer el esfuerzo o tratar de entender que se puede hacer feliz a los demás con poco, que muchas veces no hacemos nada porque consideramos que nuestras acciones serían irrelevantes, aunque justamente así podemos ayudar al prójimo con actos simples. Podemos ayudar a cualquier persona sin darnos cuenta, siendo amables, respetuosos, mirándolo a los ojos y saludándolos afectuosamente. Nuestras palabras son poderosas, pero nuestros gestos convalidan o no lo que estamos diciendo. La mirada sincera es perceptible a simple vista, por lo que usualmente no es necesario hablar demasiado.

Controlar, criticar y enjuiciar a los demás son conductas que corresponden a heridas profundas que hacen que las personas enfrenten el estrés o las crisis de una manera irracional, en lugar de afrontar las situaciones problemáticas desde el centro de su ser con amor y gratitud. Cuando logremos vernos y tratar de sopesar sufrimientos y dificultades, empezaremos a aceptarnos a nosotros mismos incondicionalmente y en consecuencia a aceptar incondicionalmente a los demás. Así se combate también la envidia, la competencia, la lucha de poderes y en consecuencia sus resultados manifestados usualmente en enfermedades.

Para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás es imprescindible dejar de enjuiciar y criticarnos, y así la crítica hacia los demás disminuirá. En la próxima ocasión que se sienta el impulso de juzgar o evaluar a alguien es mejor pensarlo y autoevaluarse. Es importante tratar de entender que las personas hacen lo mejor que pueden con los recursos y capacidades con los que cuentan en cada circunstancia, razón por la cual es menester dejar de calificarnos o enjuiciar a los demás a priori y sin sensatez.

María Elena Araujo Torres