Datanálisis: Participación en elecciones regionales rondará el 60%

septiembre 18, 2017 - 3:05 pm

El próximo 15 de octubre se realizarán las elecciones regionales, en las que Datanálisis prevé una participación del 60% de los electores inscritos, lo que podría traducirse en 10.856.439 votantes.

Esta cifra es superior a los datos históricamente registrados en unos comicios regionales, ya que la tradición del país es presidencialista.

Por ejemplo, en el año 2000 la participación se ubicó en 56,45%, mientras que en 2004 esta bajó a 54,27%. Más tarde, en 2012, la cifra continuó a la baja para ubicarse en 53,94%.

La cifra récord en todas las elecciones es la obtenida en 2008, cuando 65% de los electores asistieron a las urnas en todo el país.

El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, señaló que “hay un gran hastío o agotamiento en la relación de la población con el Gobierno nacional y quisieran ver cambios de gobierno por parte de los que no se identifican con él. De parte del chavismo piensan que si no votan pueden ser removidos de sus puestos y se han visto activados a ir a votar”.

Por su parte, el investigador electoral y profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) José Villa, apuntó que sus estudios indican un 50% de participación, debido a la desmotivación que existe en ambos bandos políticos.

“El chavista no ve en su candidato ninguna solución a sus problemas y prefieren no ir a votar que hacerlo por el contrario; y hay un sector de la oposición que se ve presionado por las elecciones, dicen que no se debió ir a ese proceso”, señaló Villa.

La Fundación Zulia Productivo agregó al debate que su previsión de participación es del 60% en el sector opositor. “Sin importar quien quedara ganador el 10 de septiembre en las primarias el 60% de zulianos señaló que votaría en octubre”, señaló Jesús Castillo Molleda, directivo de la fundación y profesor de ciencias políticas de la URU.

Por este motivo, la venidera campaña electoral se centrará en motivar a los electores a acudir a las urnas pese a la desmotivación y la situación país.

Globovisión