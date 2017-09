Darío Vivas: Borges y Guevara saben que pagarán por la violencia que han provocado

septiembre 26, 2017 - 7:27 am

“Delitos de traición a la patria ameritan “acciones ejemplarizantes”

El constituyente Darío Vivas, informó que desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) han acudido a la Fiscalía para entregar elementos y recaudos que permitan que la instancia y luego tribunales determinen responsabilidades sobre cómo algunos dirigentes han actuado contra Venezuela, entre ellos nombró a Freddy Guevara y Julio Borges..

Vivas considera que el delito de traición a la patria amerita una investigación y acciones ejemplarizantes. “No puede ser que alguien pida una intervención militar, que alguien pida de manera irresponsable que nos bombardeen, ni debemos permitir que un venezolano plantee medidas económicas. No lo podemos permitir”, manifestó.

“Borges, Guevara, etcétera, saben bien que nosotros no estamos cruzados de brazos. No aceptamos chantajes y más temprano que tarde pagarán por toda la violencia que han provocado, asesinatos que hemos tenido, y que no estamos dispuestos a seguir aceptando que sigan agrediendo al pueblo, seríamos irresponsables si permitimos que esos hechos se vuelvan a repetir, no aceptaremos que siga la violencia política, criminal, ni que sigan por el mundo diciendo lo que les da la gana”, dijo Vivas en el canal del Estado.

Asimismo advirtió a quienes quieran intentar tomar las calles de manera violenta, que desde la ANC no habrá impunidad. “Todo aquél que ataque, sentirá el peso de la ley. La Fiscalía ahora sí va a actuar”.

Considera que algunos sectores de oposición recurren a la violencia porque “saben que van a perder las 23 gobernaciones”.

