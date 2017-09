Danielle Dithurbide rompe el silencio: “Yo también sentí mucha impotencia al enterarme de la verdad”

septiembre 22, 2017 - 10:17 pm

La reconocida periodista de Televisa, Danielle Dithurbide, quien por más de 24 horas mantuvo al mundo entero atento del rescate de Frida Sofía, una niña que supuestamente estuvo atrapada entre los escombros de una escuela derrumbada por el terremoto de 7.1 que azotó a México el martes, rompió el silencio en el que se protegió luego de que se diera a conocer que tal niña nunca existió.

“Yo también sentí mucha impotencia al enterarme de la verdad, más que una profesional soy también humana, siento, me duelen las cosas y me ilusioné al creer que de verdad esa niña podía ser rescatada”, expresó a través de la publicación de un video en sus redes sociales.

En el material audiovisual, la profesional de las noticias aseguró que, hasta la fecha, aún no ha llegado a su casa, pues los rescatistas aseguran de que aún hay una persona adulta atrapada entre los escombros de quien no se sabe si esté con vida o no.

Asimismo, agradeció a quienes le brindaron su apoyo luego de conocerse la verdad y también se mostró agradecida con quienes demostraron su molestia con ella por la cobertura. “De esta experiencia salgo con un buen aprendizaje.

