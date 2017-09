Cuando yo era gordo… ¿Y vos, cuántos kilos habéis perdido?

Septiembre 8, 2017 - 1:12 pm

“Mijo, de diciembre para acá parezco un lampazo, lo único que se me ve es el pelo, he perdido como siete kilos”, exclama entre sátira una transeúnte en el centro de Maracaibo. La escasez de productos de primera necesidad somete a los venezolanos a una dieta “inducida”. La limitada ingesta de alimentos ya deja ver la “llevada” apariencia de algunos ciudadanos que en medio de la situación bromean sobre su nueva figura.

Según estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Nutrición durante este último año, el promedio de pérdida de peso en el país es de cinco a ocho kilos, tal es el caso de Daniel Palmar, comerciante marabino, quien revela que ha tenido que abrir más huecos a su correa para no dejar caer los pantalones.

“Era talla 36 y ahora soy 32, pesaba 89 y ahora estoy en 78, por un lado es bueno porque estaba muy gordo, pero ahora la ropa no me queda y mucho menos me alcanza para comprar, con esta situación si no es una cosa, es otra”, comenta.

Durante la realización de este sondeo otro ciudadano manifiesta sentirse asombrado por la manera en que ha adelgazado. “Pesaba alrededor de 80 kilos, la última vez que me pesé ya estaba en 69. Hace como seis meses empecé a usar los pantalones de mi hijo mayor y las franelas ya prácticamente me quedan colgando; los zapatos son los únicos que todavía se me ven bien”, alardea entre risas.

Algunos marabinos confiesan alimentarse entre tres y dos veces al día. Sin embargo, aseguran que las porciones han tenido que disminuir para rendir sus compras. Alida Medina, vendedora informal, señala que aunque no ha notado grandes cambios en su apariencia, sí evidencia una flacura generalizada en el sector donde habita: “Tengo vecinos que eran ‘papiados’ y ahora se ven ‘chupaos’ y escurridos, algunos te echan chistes y dan risa, pero de verdad la cosa está dura”.

De igual modo, Jesús Chassoule, transeúnte, dice que pese a que desconoce su peso actual, ha notado que las prendas le lucen mucho más holgadas. “Sí estoy más flaco, pero me preocupo más por alimentar a mis chamos. Yo puedo parecer una vara, mis hijos no”.

La mayoría de marabinos culpa a los “bachaqueros” de esta compleja realidad, y varios narran que las mafias de especulación acaban con la posibilidad de acceder a los rubros básicos, por lo que acuden a productos excesivamente costosos, lo que limita la cantidad de alimentos adquiridos.

“No comen bien”

Médicos nutricionistas explican que la pérdida de peso tiene que ver con el hecho de que ya no se consume frituras, salsas, carbohidratos y azucares, por lo difícil de encontrarlos en el mercado.

Exponen que aunque la pérdida de peso ha favorecido a algunas personas, a otras las está llevando a la desnutrición. “Muchas veces comen para saciar el hambre, pero no están consumiendo los nutrientes necesarios para tener buena salud”, indica la nutricionista Eileen Ramírez.

Agrega que las dietas deben ser balanceadas entre carbohidratos, proteínas y grasas en cada comida. “No es recomendable, por ejemplo, comer sólo un pedazo de pan en el desayuno, porque no alimenta. Se debe incluir jamón o queso”.

La especialista sostiene que una dieta restrictiva puede ocasionar deficiencias inmunológicas, enfermedades cardiacas, osteoporosis y una reducción de las capacidades para efectuar actividades básicas. También aparecen, con más frecuencia, afecciones como gastritis, intoxicación, parásitos, diabetes y obesidad.

Johan Rangel

Fotos: José López

Noticia al Día