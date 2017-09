septiembre 24, 2017 - 4:08 pm

Casi de manera inmediata Cristiano Ronaldo respondió la carta de una mamá mexicana y su tía, quienes le escribieron al jugador que el niño quien perdió la vida tras el terremoto, lo admirada y que su único deseo era conocerlo.

En la en el escrito puede leerse un párrafo donde la mamá le cuenta al astro del fútbol que el menor que pertenecía al colegió Rébsamen. y que murió atrapado tras el terremoto escribía en todas parte su ¡nombre. El día de sismo, el inocente le dijo que ese seria el día más feliz de su vida por que en su colegio jugaría al clásico entre el Real Madrid y el Barcelona y que el representaría al portugués.

“Solo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con conocerlo, con irlo a visitar, ahora que se fue con dios y con mucho dolor le escribo, desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que sentía por usted, lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue ‘hoy será mi mejor partido de futbol, será un clásico Real Madrid vs Barcelona y yo soy Cristiano Ronaldo”.

“Señor no sé si esté muy ocupado, lo único que deseo es que usted sepa que mi hijo lo admiraba como si fuera su padre, no había hombre que admirara más que a su padre y a usted. Gracias por existir pues mi hijo nunca dejó de admirarlo”, se puede leer en un fragmento de la misiva.

El número siete del equipo merengue quedó conmovido con la palabras de la señora y por la tragedia en donde muchos infantes perdieron sus vidas. Envió la la familia de Santiago un fuerte abrazo.

En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. pic.twitter.com/odD28aFPfv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 de septiembre de 2017

