septiembre 18, 2017 - 2:36 pm

Conseguir dinero en efectivo se suma a los problemas en la gestión de la vida diaria de los zulianos. La mayoría de los cajeros automáticos entrega unos 10 mil bolívares diarios. La otra opción es ir al banco y formar una fila de 2 a 4 horas para obtener a veces un máximo de 20 mil bolívares en papel moneda.

La escasez de efectivo ha creado espacios para un mercado paralelo. Es posible conseguir billetes pagando comisiones de entre 15 y 30% del valor del dinero que se quiera conseguir. Hace unas semanas, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ordenó la suspensión de los avances de efectivo en los comercios, con el argumento de que la medida combatiría “la escasez de efectivo”, que se ha agudizado en los últimos meses.

Los usuarios, manifiestan que antes habían mas accesibilidad al dinero en efectivo en las instituciones bancarias, pero que desde hace algunos meses luego de la implementación del nuevo cono monetario, la situación se ha agudizado. “Anteriormente íbamos a los cajeros para hacer la cola, también hacíamos cheques y lo cambiábamos en el banco, pero ahorita esta muy complicado hacerlo sobre todo después que comenzaron a salir los billetes nuevos, en mi caso tengo una vecina que tiene un local de venta de comida, ella nos facilita el efectivo y le transferimos”, comentó Gesuana Ramos.

Por otra parte, Juan Nuñez, destaca que para adquirir dinero en efectivo solo usa los servicios bancarios, ya que considera especuladores a los que venden el efectivo ilegalmente. “Lo que hago es ir al banco, y que me den lo que dispongan. Yo no acudo a los especuladores que dan avances de efectivos, aunque me pongan en tres y dos”. expresó.

Otros usuarios, manifiestan que los servicios bancarios parecen ser insuficientes para atender la demanda sobre la entrega del dinero en efectivo y muchas veces no funcionan o se va el sistema.

Isabel Landaeta, señala que más de una vez ha llegado a una entidad bancaria buscando efectivo pero le dicen que no hay. “Llego a a los bancos y nunca hay plata, se quedan a veces sin sistema, los cajeros parecen de adorno, tengo que irme sin el efectivo”.

Algunas de las personas afectadas aseguran que en la mayoría de los cajeros automáticos, pasadas la 1:00 pm a 2:00 pm, ya no hay dinero, lo mismo ocurre los fines de semana, donde en la mayoría de los cajeros bancarios es imposible obtener efectivo.

“Mi esposo trabaja de taxi, con el efectivo que él hace resolvemos, porque en los cajeros es muy difícil, tiene uno que irse tempranito porque ya en el medio día no hay efectivo en los bancos, y los fines de semana es imposible. Yo estoy embarazada y tengo que hacer igual la cola, no hay prioridad para nadie”, comentó Lilian Lameda.

Los usuarios manifiestan que pueden pasar horas en cola en las entidades bancarias, pero que nadie le asegura que al llegar su turno pueda retirar el efectivo. “Estoy haciendo la cola en este banco, aquí puedo pasar 2 horas para sacar 12 mil bolívares, luego me paso a otra sede bancaria y si hay sistema logró sacar 10 mil bolívares más”, expresó Maria Corona.

Ante las acciones de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), de suspender los avances de efectivos, lo usuarios aseguran que luego de la medida se ha agudizado obtener el efectivo. “Antes se lograban conseguir efectivo por los avances en comercios, pero después que el gobierno los prohibió ya muchos no lo hacen. Trato siempre de tener una caleta en efectivo de emergencia por si no consigo dinero en los bancos o cajeros”. apuntó Fernando Gómez.

Fotos: Khristopher Castillo

