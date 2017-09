Septiembre 11, 2017 - 10:41 am

El amor, ¡oh! el amor. ¡Qué lindo es el amor! La vida parece más bonita hasta que… todo se rompe, incluyendo el corazón. ¿Cuáles son las etapas de una despechada?

1.- Negación: La persona no acepta que la relación ha culminado. La fantasía hace de las suyas y el enamorado parece ignorar que todo se acabó.

2.- Ira: El odio aquí no da espacio para más nada. Todo lo bonito que se llegó a sentir se transforma en resentimiento. Los defectos del otro salen a flote y las siete plagas de Egipto deben caer sobre él,

3.- Negociación: Del odio se pasa a una etapa de análisis en la que la persona se siente culpable por el fin de la relación y se humilla ante el otro ofreciendo en todo lo que pueda ceder para recuperar el tiempo perdido, creyendo en vano que lo logrará,

4.- Depresión: No hay duda alguna. Todo he terminado. La tristeza y el vacío de estar solo se ve en la calle y en la casa. La cama parece ser el lugar menos incómodo para llorar y las lágrimas no dan muestras de que quieran dejar de salir.

5.- Aceptación: Como ver una luz al final del tune o lograr salir del hoyo oscuro se siente la persona cuando pasa este etapa. Una calma siente en su interior. Lo pasado ya no tiene poder para ella. Lo que se acabó se acabó.

6.- Progreso: La vida sigue. El autoestima crece y con ella las idas al gimnasio, el maquillaje, la ropa y ¿porqué no? una nueva pareja con la que pueda saber que el principal amor no está más allá de ella misma.