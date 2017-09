¡Confirmado! Khloe Kardashian está embarazada

septiembre 26, 2017 - 6:43 pm

Khloé Kardashian está embaraza y espera a su primer hijo con su novio Tristan Thompson, así lo confirmaron este martes múltiples fuentes a Us Weekly.

La estrella de The Keeping Up With the Kardashians de 33 años, y Thompson, 26, comenzaron a su romance en septiembre de 2016 luego de conocerse en una cita a ciegas acordada por una de sus amistades.

“Estoy en la mejor relación que he tenido, y no tiene que darme un anillo para hacerme sentir de esta manera”, expresó Khloé en una reciente entrevista donde despejó la rumores de compromiso.

Kardashian bromeó durante el capítulo final de KUWTK el pasado mes de junio acerca de que le gustaría tener tantos hijos que pueda comenzar su propio equipo de basquetbol. “Él desea tener entre 5 o 6 hijos conmigo, y eso es adorable”, admitió.

Noticia al Día / Agencias