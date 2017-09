Septiembre 14, 2017 - 8:54 pm

“Gracias Gobernador Arias Cárdenas“, fueron las palabras que al unísono dijeron el profesor Franklin García, presidente de la Asociación de Softbol del Estado Zulia, y los delegados y representantes de los 36 equipos que la noche de este jueves inauguraron el Campeonato Comunitario que lleva el nombre del Primer Mandatario Regional, en las ahora excelentes instalaciones del estadio de softbol de Cuatricentenario.

Agradecimiento para el Gobernador Arias Cárdenas

“Como no agradecerle a un hombre que ha dedicado los cuatro años de gestión para dar la cara por el deporte en la entidad”, dijo Franklin García, quien también destaco el trabajo de la ex atleta Xiomara Orozco, presidente de Funidez, quien se encargó de la refacción del estadio, y de Leonet Cabeza Morales, Secretario de Deportes.

Estuvieron presentes también los presidentes de las asociaciones deportivas de béisbol, atletismo y ciclismo, Enrry Rosales, McColi McGregor y José Pulido, además de la profesora Lenis Navas, coordinadora del movimiento deportivo “Somos Zulia con Arias Cárdenas”.

Todos destacaron la gestión deportiva del Gobernador Arias Cárdenas, señalando que en estos cuatro años es cuando los atletas y el deporte zulianos han sido mejor atendidos.

“Arias Cárdenas de que repite, repite”, fue la frase que utilizó Franklin García y que el resto siguió a coro.

“Los atletas y deportistas zulianos deben estar tranquilos, contentos y seguros de que se seguirán desarrollando, porque contamos con un gobernador que ama el deporte, que invierte en el deporte y que vino a dignificar y darle calidad a los atletas y a la actividad”, dijo en su intervención Leonet Cabeza Morales.

Xiomara Orozco, ingeniera y ex atleta señaló que el gobernador Arias Cárdenas invirtió 120 millones de bolívares en la refacción del estadio.

Trabajo duro y seguro

“Aquí trabajamos duro en las torres de iluminación, el techo, el terreno, las tribunas. los dogauts, los baños, la cerca, el alumbrado público y de la instalación, la arborización, las caminerías, los pasillos y los vestidores. Fue un trabajo completo y ya los habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante pueden hacer uso de esta instalación con todas sus comodidades”.

Culminadas las intervenciones verbales se procedió a la inauguración del torneo, en el que intervienen 36 equipos de toda la comunidad y que tiene por nombre “Copa Gobernador Arias Cárdenas”.

Desfilaron los delegados de los 36 equipos y luego de entonar las notas del Himno Nacional, el del Zulia y del deporte se hizo el sorteo y se determinó que la noche de este jueves se realizarían dos partidos.

Todas las noches habrá dos partidos, de lunes a viernes, cinco los sábados y cuatro los domingos. Así que si no tienen otra diversión o no tienen televisores en sus casas se pueden venir al estadio a disfrutar del buen softbol que aquí se juega en la Copa Gobernador Arias Cárdenas“, dijo Franklin García.

Enrique Peña Díaz

Fotos: David Moreno

Noticia al Día