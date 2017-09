Carmelo Anthony es oficialmente jugador del Thunder

septiembre 25, 2017 - 7:02 pm

Los Knicks de Nueva York hicieron oficial este lunes el traspaso del alero Carmelo Anthony a los Thunder de Oklahoma City a cambio del pívot suizo Enes Kanter, del alero Doug McDermott, y los derechos de selección de la segunda ronda del sorteo universitario del 2018 vía los Bulls de Chicago.

La llegada de Anthony a los Thunder hace todavía más competitiva y difícil la Conferencia Oeste, al convertir al equipo de Oklahoma City en otro que puede aspirar al título de liga. Carmelo se une al base Russell Westbrook, actual ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, y del alero Paul George, que también fue traspasado por los Pacers de Indiana, otro equipo de la Conferencia Este, a los Thunder.

Los tres serán compañeros del escolta-alero español Álex Abrines, que jugará su segunda temporada como profesional en la NBA. El presidente de operaciones de los Knicks, Steve Mills, a través de un comunicado oficial destacó que el traspaso fue bueno para todas las partes y le dio las gracias a Anthony por lo que había aportado al equipo durante las siete temporadas que formó parte de la franquicia neoyorquina.

“Ahora nuestro objetivo es centrarnos en el presente inmediato y también en el futuro para hacer un equipo competitivo y ganador con el nuevo comienzo que vamos a emprender”, destacó Mills.

Como sucedió cuando llegó Anthony a los Knicks procedente de los Nuggets de Denver, en el que se involucró a 12 jugadores, esta vez su vuelta a la Conferencia Oeste vuelve a generar un gran interés. Mientras, en Nueva York deja un legado de inconsistencia y que muchos definen como complicado y poco productivo para los Knicks como equipo desde el apartado deportivo.

A principios de la temporada 2014-2015 -unos meses después de que Anthony firmara con los Knicks por 124 millones para permanecer con los Knicks- ya tenía dudas sobre su decisión y eso le marcó para siempre.

Anthony, de 33 años, concluyó su estancia con los Knicks como el séptimo máximo encestador en la lista de todos los tiempos (10.186 puntos), y tercero en la de mejores promedios con 24,7 tantos. El exjugador de los Knicks también tiene en su haber la mejor anotación en un partido conseguida en el Madison Square Garden con 62 puntos, que logró ante los Bobcats de Charlotte el 14 de enero del 2014.

En tanto, los Knicks reciben a dos jugadores jóvenes con gran proyección de futuro, especialmente Kanter, de 25 años, que ya está convertido en uno de los mejores pivotes encestadores de la NBA en la actualidad.

A ganarse el puesto

Carmelo Anthony deberá esforzarse para conseguir un lugar en el Thunder, pero el veterano jugador se siente más que capaz de ser una pieza fundamental en su nueva organización.

Por lo menos así lo dejó saber al ser consultado sobre una posibilidad de tener que jugar de puesto “4” o, inclusive, tener que salir desde el banquillo una que otra vez. Ante la pregunta, el escolta de 33 años reaccionó con un elocuente “¿Quién, yo?”, acompañado de una carcajada.

“Yo no sabía que no iba a arrancar cuando vine”, comentó de manera jocosa el jugador, mientras que le tiró un mensaje a Paul George. “Hey, P., acá me preguntan que si debo arrancar desde la banca”, para luego volver a sonreír.

Carmelo Anthony no duda de su rol en Oklahoma y sabe que será importante en el intento de conseguir un anillo de campeonato con su nuevo equipo.



Agencias