Capriles: El voto es una forma de premiar o castigar

Septiembre 1, 2017 - 2:53 pm

No permitan que nadie los engañe”, dijo el gobernador Henrique Capriles, durante una entrega de obras comunitarias en Mararito, Ocumare del Tuy, al referirse a las venideras elecciones regionales. “Somos el único país que tiene esta situación en América. No dejemos que nadie nos manipule, no hay algo más poderoso que la verdad y la verdad tiene que imponerse”.

En ese sentido, invitó al pueblo de esa localidad a dar una lección al gobierno en los comicios. “Ellos (gobierno) dicen que los Valles del Tuy son rojos rojitos y ustedes tendrán la oportunidad de cambiar ese decir”, agregando que los venezolanos tenemos derecho a expresarse libremente, “y el voto es una forma de premiar o castigar. Ustedes deben castigar con su voto 18 años de demagogia y politiquería del Psuv”,

Capriles señaló que los candidatos del gobierno nada tienen que ofrecer, al tiempo que reiteró su rechazo a que aún no se haya fijado la fecha de las votaciones a gobernadores. “Eso es el colmo, más cuando esas elecciones se debieron haber realizado en el mes de diciembre pasado. Nosotros siempre hemos estado listos para que el pueblo ejerza su derecho al voto”.

Lamentó la crisis que enfrenta el país y argumentó que es necesario un cambio para que “comprar un paquete de harina para hacer las arepas deje de hacer las arepas o servirle un vaso de leche a un niño en la mañana sea visto como un milagro”.

Noticia al Día/Nota de Prensa