septiembre 22, 2017 - 7:54 pm

El actual gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, reiteró su apoyo a la candidatura de Carlos Ocariz a la gobernación del Estado, resaltando la importancia del voto en las próximas elecciones regionales de este 15 de octubre.

Las declaraciones las hizo durante el acto de cierre de gestión de Ocariz, alcalde del municipio Sucre. El también líder de la Unidad Nacional reiteró que hay que luchar por el cambio y denunció que las promesas de los candidatos del Psuv, “son pura demagogia y politiquería”.

“El próximo Gobernador de Miranda, no tengo duda, será Carlos Ocariz, pero tenemos que votar, porque el proceso no se da solo. Sin duda alguna, son momentos difíciles, pero es un obstáculo que tenemos que sortear. Más allá de votar por una gobernación vamos por el cambio del Gobierno nacional. Quienes queremos cambio en el país, elegiremos a luchadores. Las promesas de los candidatos del Psuv, que son los candidatos de Maduro, son pura demagogia y politiquería. Por ejemplo, en Miranda vienen a prometer que van a resolver el problema del hambre, es decir que resolverán los problemas que no ha podido solucionar el Gobierno nacional”, expresó Capriles Radonski.

Noticia al Día