Capriles: El Plan Conejo es un mal chiste

Septiembre 14, 2017 - 6:14 am

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, calificó este miércoles “una burla” el anuncio que dio Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión en la que su gobierno impulsará un plan para la cría de conejos en las zonas populares de las ciudades del país y que estará dirigido por Freddy Bernal.

“Esto es un mal chiste (…) Creen que se nos olvidó que ustedes nos propusieron los gallineros verticales, no dijeron de la agricultura urbana y ya no hablan de eso. Ustedes son los responsables de esta crisis alimentaria; si no pueden solucionar este problema váyanse de una vez por todas. Se les olvidó que las tierras que tomaron ustedes hoy son puro monte y culebra, que las empresas que expropiaron todas quebraron”, dijo.

En ese sentido, indicó que el ajuste de salario mínimo que dio a conocer la semana pasada Maduro, el cual se ubicó a 325 mil 500 bolívares, recursos que no han llegado a las gobernaciones y alcaldías, con el tipo de cambio paralelo dicho pago se traduce a 14 dólares al mes.

“Cuando usted dolariza el salario, en el que el 50% de las importaciones se paga con el famoso dólar paralelo, son 14 dólares que gana un trabajador al mes. Este ajuste incluye los cestaticket. Esto no es culpa de la guerra económica, de Trump, de Francia, de España, es culpa de ustedes y del modelo fracasado. El 15 de octubre cuando se hagan las elecciones regionales, no vamos a cambiar el país, pero es una

