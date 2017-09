Capriles: El gobierno nunca había estado tan cercado por la comunidad internacional

Septiembre 3, 2017 - 1:48 pm

El gobernador del Estado Miranda, Henrique Carpiles, en su columna publicada los domingo aseguró que “nunca un gobierno había estado tan severamente cercado por la comunidad internacional”. Esto en referencia a las sanciones establecidas por el gobierno de los Estados Unidos y los constantes pronunciamientos de países de la región.

El gobernador también argumentó que debido a la falta de alimentos en el país se produjeron 8.500 protestas por la escasez. “En toda Venezuela hay protestas diariamente por la falta de comida, no solo porque no hay alimentos en abastos sino porque las cajas CLAP no llegan a tiempo”.

En su columna semanal publicada en su página web, el dirigente opositor acotó que para que todos “los problemas se pueden solucionar, hay que cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos de los venezolanos”.

