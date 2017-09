Capriles: Estas elecciones no son una transacción que deja de lado las calles

Septiembre 9, 2017 - 9:20 pm

Este sábado el líder opositor Henrique Capriles, a través de su programa “Pregunta Capriles” hizo referencia a las primarias que se llevarán a cabo este domingo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para decidir un candidato unitario para medirse con el gobierno en las regionales del mes de octubre.

“Mañana domingo tenemos un proceso democrático para elegir a los candidatos de la Unidad. Estas elecciones no son una transacción que deja de lado las calles”, argumentó.

Asimismo, preguntó quién eligió a los candidatos del Gobierno. “No fueron elegidos por los militantes del Psuv, sino por el dedo de Maduro. Ellos no practican las políticas que profesan, porque con sus acciones se contradicen, tras las decisiones que toma una cúpula corrupta”, dijo.

Durante su programa Pregunta Capriles, el también líder de la Unidad señaló la importancia de participar en dicho proceso electoral que se realizará en 19 estados del país. Indicó que por consenso en el seno de la alianza opositora, no se realizarán primarias en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Carabobo y Vargas.

“Si queremos cambiar el país hacia la democracia y que cambie no de color sino de forma, que las decisiones no sean de un cogollo, en esa línea tenemos la oportunidad de elegir a quién se va a dirigir la lucha en el Zulia, Amazonas, Monagas, Miranda, Aragua. Son 19 estados del país que van a un proceso de primarias, en el que ustedes votarán al líder que impulsará el cambio en sus entidades. Demos una lección a este gobierno corrupto, quienes apuestan a que no tengamos líderes en los estados; mañana es una gran oportunidad para fortalecer el liderazgo”, expresó.

Capriles recordó que el proceso electoral iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde, a menos que se encuentren personas en colas en los centros de votación para ejercer su derecho al sufragio.

“Es importante que ubiquen el lugar donde van votar. Usted no votará en el centro electoral donde tradicionalmente ejerce su derecho electoral. Ubíquelo en la página www.venezuelavota.com o en la página web de la Unidadvenezuela.org. Allí saldrá el centro de la parroquia donde vota. En su centro deberá presentar su cédula de identidad laminada. Los extranjeros residentes, con 10 años en el país, pueden votar, también llevando su cédula de identidad. No podemos perder la fe. Tenemos que creer y defender la razón de que lo que queremos que es una Venezuela libre democrática y de progreso”, expresó.

Noticia al Día