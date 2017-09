Capriles en Maracaibo: Si inhabilitan a un candidato electo en primarias, su partido debería elegir el sustituto

Septiembre 4, 2017 - 11:40 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, expresó este lunes que el gobierno adelantó las elecciones regionales porque creía que la oposición no participaría; sin embargo, al ver que el bloque opositor inscribió todos sus candidatos frenó el anuncio de la fecha para los comicios. “Probablemente están esperando las primarias para ver quienes son los candidatos electos y así tomar decisiones en torno a ese panorama”, apuntó.

En este sentido, señaló que ante una posible inhabilitación del candidato favorecido en primarias, el partido de ese aspirante debe ser el que sustituya al líder que los represente.

“El domingo 10 de septiembre habrá un ganador en primarias y eso será apoyado por la Unidad, es parte de las reglas democráticas, ya hemos dado demostraciones de madurez política en otros procesos y lo que aspiramos es que el Zulia sea un ejemplo para el país (…) en algunos estados se ha usado de forma desleal, dentro de la misma oposición, la amenaza de no votar por determinado candidato porque lo van a inhabilitar, pero si se da el caso de una nueva arbitrariedad para sacar a un candidato del juego, el partido de ese candidato tiene que ser el que coloque el sustituto, porque si no olería muy mal, sería una forma que el gobierno decida quién será nuestro candidato”, dijo.

Por otra parte, comentó que el gobierno estaría evaluando suspender las regionales por un tema económico. “Entre octubre y noviembre hay que pagar al rededor de 3 mil millones de dólares de deuda externa, el país está endeudado como nunca antes (…) ante esto, el gobierno no sabe qué hacer, porque si pagan la deuda sacrificarían aún más las importaciones, eso sería sumamente difícil para los tres últimos meses del año, y como no hay recursos en el país están evaluando hacer, o no, las elecciones”, advirtió.

