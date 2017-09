septiembre 19, 2017 - 12:00 pm

Resolver el problema eléctrico, incrementar la producción regional, sanear la policía del estado; supervisar las fronteras, la salud y la educación constituyen algunas de las propuestas de Miguel Ángel León, candidato a la Gobernación del Zulia por el partido Nuvipa (Nueva visión para mi país), quien se define como una alternativa independiente y está convencido de la crisis que se vive actualmente es solo un síntoma de un problema espiritual.

– ¿Por qué se considera un candidato independiente?

– Porque vivimos en una sociedad polarizada y queremos hacerle ver a la población que no solo es blanco y negro. Nos presentamos como una alternativa social, ni con el oficialismo ni con la oposición, que por cierto mostró su gran deterioro y división en las pasadas elecciones internas de la MUD. Nos presentamos como una tercera fuerza.

– ¿Cuál es su trayectoria?

– Hace cinco años fundamos el partido Nuvipa, viendo la enorme descomposición política del país. Soy teólogo, escritor, autor de más de 20 libros y pastor. Hemos estado en la comunidad de cerca, hemos visto sus necesidades, hemos repartido comida y hemos escuchado sus problemas y propuestas. Tenemos un promedio de 8 millones de simpatizantes cristianos.

– No es común que la iglesia cristiana se involucre en asuntos políticos…

– Tenemos un clamor de la gente. Tenemos una crisis económica, política, intelectual, social y moral. Pero esta crisis que vivimos es solo un síntoma, el gran problema que tenemos es espiritual. Los políticos le han dado la espalda a Dios. Esa falta de compromiso con el hambre de la gente.. Recordemos que Jesús dijo: “Dadle vosotros de comer”.

– ¿Cuál es su visión de país?

– Es una nueva visión. Nuestro país es muy rico. Está lleno de recursos minerales. Siempre he pensado que Dios pasó por cada país y dejó algo y se detuvo en el nuestro y vació un saco. Yo tengo la certeza de que Venezuela va a renacer y que lo hará, no para recobrar su gloria antigua, sino para una gloria nueva y mejor.

– ¿Qué haría falta para ese renacer?

– Una nueva manera de administrar, una nueva gerencia. La figura de un gobernador está bien definida en el ordenamiento jurídico, la rueda no hay que reinventarla. Lo que hace falta no es un político tradicional, ni una ideología nueva, lo que hace falta es una buena gerencia, una buena administración, valores y principios para que los recursos que están disponibles se usen para servir a la gente. Ese es el nuevo país en el que nosotros nos vemos como empleados de la gente y no como mandatarios de la gente. Donde nosotros atendemos su necesidad y producimos soluciones, un país donde se debe diversificar la economía y no hacerla totalmente dependiente del petróleo.

– ¿Cuáles son sus propuestas?

– Fui al Colegio de Ingenieros y descubrí que en el Zulia existe una capacidad instalada de suministro eléctrico de 3.100 megavatios y nuestra demanda en esta época de calor, que es la mas alta, es de 3.000 megavatios. Significa que el Zulia no debería tener ni cortes ni bajones. Aquí hay cinco plantas termoeléctricas que se propusieron para inaugurarse del 2006 al 2010. Once años después hay una sola planta trabajando y en el 50% de su capacidad. Se creó un parque eólico para buscer un suministro alternativo de energía y jamás arrancó. Trabajaremos en activar las cuatro plantas eléctricas, ponemos a trabajar la que tenemos ahora a su máxima capacidad y activamos el parque eólico no tenemos ni que depender del sistema interconectado que viene del Guri que nada más nos aporta unos 1.800 megavatios. Es matemática, si nuestra demanda es de 3.000 megavatios y el sistema interconectado me aporta 1.800 tengo un déficit 1.200 megavatios.

Por otro lado, estuve reunido con los ganaderos de la Villa del Rosario. Ellos tienen problemas con sus vías de penetración, falta de insumos veterinarios y la falta de seguridad. Ni siquiera pueden ir a sus haciendas porque hoy en día la guerrilla y el hampa común le roban hasta la comida que le llevan a sus trabajadores. Cuando le pregunté a la ciudadanía cómo se sentían por tener el beneficio de vivir en un área ganadera, me respondieron no se beneficiaban de ninguna forma. Tenemos que incentivar una conciencia en la que todos participemos. Nosotros compramos el queso caro, la leche cara, la carne cara ¿cuál es el beneficio? Si ellos estuvieran directamente a la comunidad, la comunidad se sintiera incentivada también a ayudarlos.

También me encontré una experiencia muy linda en la Villa del Rosario: una empresa de reciclaje de desechos sólidos. Podemos usar a los colegios, a las iglesias, a las ONGs y a las mismas comunidades y beneficiarlos directamente y económicamente y producir miles de empleos directos y es una experiencia autóctona nuestra . La podemos hacer un programa totalmente del estado y palear un poco la crisis humanitaria en el área de alimentación, en el área de salud y de alguna forma mover el aparato productivo que está totamente destruido en nuestra región.

– ¿Qué otros proyectos tiene?

– Sanear la Policía Regional, supervisar el problema del efectivo tanto en las fronteras como en las instituciones bancarias, crear una oficina de gestión de contraloría ciudadana para acercar el gobierno a la gente, así como activa un programa llamado “El Zulia perdona”, porque estamos divididos y podemos ser diferentes pero nunca enemigos, necesitamos reconciliar al Zulia para sacarnos toda esa basura emocional. La sociedad está frustrada y actúa con rabia, impotencia, queremos crear un vehículo donde podamos drenar. También nos proponemos un plan de conciencia social para la dotación hospitalaria y solicitar un incremento del presupuesto de los maestros y el mejoramiento del pensum de estudios.

– ¿Qué mensaje final le daría a los zulianos?

– Que no pierdan la esperanza. Estamos pasando una coyuntura que es temporal. Esto va a pasar. El mundo no es solo blanco y negro. No es solo oposición y oficialismo. Yo me presento como una alternativa independiente. Ya probamos lo peor. Llegó la hora no de votar con rabia sino de elegir, y todos sabemos que con Dios es mejor.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día