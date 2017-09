Canciller Arreaza: Secretario de la ONU protegerá a venezolanos ante “amenazas” de EEUU

septiembre 25, 2017 - 6:49 pm

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, y el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, mantuvieron una reunión este lunes en la que conversaron sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país y sus funcionarios.

“Sabemos que el Secretario General está analizando las decisiones que ha tomado el Gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela y que él acompañará la solución pacífica de cualquier controversia que exista y por supuesto protegerá al pueblo venezolano”, señaló el ministro durante una rueda de prensa.

Desde la sede de la ONU, en New York, Arreaza solicitó al Secretario Guterres tomar posición sobre las amenazas “anacrónicas, hostiles e inamistosas del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela”.

Destacó que el presidente Nicolás Maduro “siempre ha procurado que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sean sobre la base del diálogo y el respeto mutuo pero que el Gobierno Bolivariano de Venezuela no puede aceptar bajo ningún concepto las conductas del Gobierno de EEUU”.

“La pretendida imposición de sanciones y las amenazas militares corresponden a la política no civilizada, estamos en la casa de las leyes, del derecho internacional, de los principios elementales de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía de los pueblos, de la no injerencia, de la no intromisión y no puede la ONU quedarse de brazos cruzados y no condenar estas acciones que van contra las bases fundacionales”, apuntó.

Agencias