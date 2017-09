Canciller Arreaza representará a Venezuela en la Asamblea General de la ONU

Septiembre 15, 2017 - 7:35 pm

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, liderará la delegación que viajará para representar a Venezuela en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos, el próximo 20 de septiembre.

Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcák, de Eslovaquia, declaró el pasado 12 septiembre hoy el periodo de sesiones del principal órgano deliberativo de Naciones Unidas. “La gente que más necesita a la ONU no está hoy sentada esta sala, no negocia resoluciones, no toma la palabra en eventos de alto nivel. Uno de los trabajos de la Asamblea es asegurarse de que se haga oír su voz”, dijo.

“La calidad de las conversaciones y los resultados es más importante que lanzar nuevas iniciativas”, señaló.

Noticia al Día