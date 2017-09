septiembre 24, 2017 - 8:24 pm

Bruce Maxwell, de los Atléticos de Oakland, se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en arrodillarse durante el himno nacional.

Maxwell puso el sábado una rodilla en el suelo a las afueras de la caseta de Oakland, al adoptar una protesta que comenzó el exquarterback de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, en respuesta al trato de la policía hacia la gente negra.

Los compañeros de Maxwell permanecieron formados a su lado. Su compañero, Mark Canha, blanco, puso su mano sobre uno de los hombros de Maxwell.

“Mi decisión he estado pensándola desde hace mucho tiempo”, dijo Maxwell, hijo de un veterano del Ejército estadounidense, después del partido. “Sé que estuve en la línea durante mucho tiempo porque sé que nadie en el béisbol lo ha hecho nunca. Finalmente llegué al punto en el que pensé que la desigualdad del hombre está siendo discutida y está siendo practicada por nuestro presidente.

“El punto de mi arrodillamiento no es faltarle el respeto a nuestros militares, no es faltarle el respeto a nuestra Constitución, no es faltar al respeto a este país … Mi mano sobre mi corazón simboliza el hecho de que soy y seré para siempre un ciudadano americano , y estoy más que agradecido de estar aquí, pero ponerme de rodillas es lo que está llamando la atención porque estoy arrodillado para las personas que no tienen voz.

“Y esto va más allá de la comunidad negra, y esto va más allá de la comunidad hispana, porque en este momento estamos teniendo una indiferencia y una división racial de todo tipo de personas. Se está practicando desde el más alto poder que tenemos en este país, y básicamente diciendo que está bien tratar a la gente de manera diferente. Arrodillarme, como hice, era simbolizar que estoy arrodillado por una causa, pero no estoy en modo alguno irrespetando mi país o mi bandera”.

Los Atléticos difundieron el sábado un comunicado en Twitter poco después del incidente, en el que señalan que ”respetan y apoyan los derechos constitucionales y la libertad de expresión de todos nuestros jugadores”.

La protesta de Bruce Maxwell se presenta después de que el presidente Donald Trump criticó las protestas de algunos jugadores de la NFL y retiró la invitación a la Casa Blanca hacia el campeón de la NBA, Stephen Curry, luego de dos días de criticar a atletas profesionales.

AP / Estados Unidos